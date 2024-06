Wie süß: Manuel Neuer schwärmt von seiner neuen Papa-Rolle!

Manuel Neuer (38) hat gleich doppelt Grund zur Freude! Nicht nur steht er bei der diesjährigen Fußball-EM wieder als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft: Auch abseits des Rasens läuft es für den Kicker rund. Vor wenigen Monaten wurden Manuel und seine Partnerin Anika Neuer (24) zum ersten Mal Eltern. "Es macht sehr viel Spaß als Vater. Ich bin auch sehr glücklich und froh darüber", schwärmt der Torhüter nun in der DFB-Pressekonferenz, wie RTL berichtet. Ob sein Sprössling ihn auch von der Tribüne aus bestaunen wird, ist ungewiss, nur so viel ist klar: "Ich stehe natürlich im Austausch und freue mich, wenn ich meinen Sohn sehen kann. Und versuche da natürlich auch, jede Gelegenheit zu nutzen."

Auf die Unterstützung seiner Anika kann er sich in jedem Fall verlassen. Beim Auftaktspiel gegen Schottland nahm die Blondine zwischen zahlreichen Fans auf den Zuschauerrängen Platz und feuerte ihren Manu und die restlichen Kicker kräftig an. Und das hat scheinbar gefruchtet. Bereits nach etwa zehn Minuten erzielte Florian Wirtz (21) das erste Tor. Schlussendlich besiegte die deutsche Nationalelf ihre Gegner ganz lässig mit einem 5:1.

Neben Anika und weiteren Spielerfrauen haben noch viele weitere Promis das EM-Auftaktspiel live im Münchener Stadion verfolgt. Besonders Heidi Klum (51) und ihr Mann Tom Kaulitz (34) stachen dabei ins Auge: Das Topmodel und der Musiker hatten sich ihre Gesichter komplett in den Farben der Deutschland-Flagge bemalt. Obwohl am Vorabend das Germany's Next Topmodel-Finale in Köln angestanden hatte, legten Heidi und Tom die rund 600 Kilometer zurück, um die deutsche Nationalelf zu bejubeln.

Peter Schatz Manuel Neuer und Anika im August 2023

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Fußball-EM 2024

