Baumhaus? So zeigt König Charles seine Zuneigung für George

König Charles III. (75) liebt seine Familie und er liebt die Natur, das ist bekannt. Allerdings wissen nur wenige von dem Forst, den der Monarch extra zur Geburt seines ersten Enkels pflanzen ließ. Hoch im Norden der Britischen Inseln wachsen Hunderte von Bäumen um das schottische Anwesen Balmoral, die von Charles nur liebevoll "Prinz Georges Wald" genannt werden. Aber das ist noch nicht alles: Wie Hello! berichtet, ließ er das alte Baumhaus nahe Highgrove House für George (10) neu herrichten. So hat der älteste Sprössling nahe der privaten Residenz seines Opas einen Ort nur für sich.

Das Anwesen in Schottland hat wahrscheinlich einen ganz speziellen Platz in König Charles' Herz: Dort verbrachte er nämlich 2005 seine Flitterwochen mit Königin Camilla (76). Der Monarch hatte das Stück Land von seiner Mutter Queen Elizabeth (✝96) geerbt und verbringt ab und zu noch Zeit dort. Dass er so ein emotional behaftetes Anwesen mit seinem Enkel in Verbindung bringen würde, überrascht nicht. Der royale Experte Robert Jobson erklärt diesbezüglich gegenüber dem Magazin, dass die Beziehung von George und Charles etwas sehr Besonderes ist. "Im Moment ist er noch sehr der Großvater für den kleinen Prinzen, aber wenn George älter wird, wird Charles die Rolle des Mentors für ihn übernehmen. So wie die verstorbene Königin es für William war", versichert Robert.

Seinen Enkelkindern Geschenke zu machen, die seine Liebe zur Natur verdeutlichen, ist für König Charles fast schon ganz normal. Erst Ende April wurde bekannt gegeben, dass er auf seinem Anwesen Sandringham ein waschechtes Labyrinth für sie errichten lässt. Die Idee stammte von Charles' eigener Kindheit, in der er ebenfalls oft in einem Irrgarten gespielt hatte. Die Bauarbeiten dazu haben bereits begonnen und sollen noch dieses Jahr beendet werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Schottland, August 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles bei der Royal Windsor Horse Show im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Charles' Geste mit dem Wald und dem Baumhaus? Ich finde das total süß von ihm! Ich fände es langweilig an Georges Stelle... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de