Das läuft bei Mandy Moores dritter Schwangerschaft anders

Mandy Moore (40) und ihr Ehemann Taylor Goldsmith (38) dürfen bald ein neues Mitglied in ihrer Familie willkommen heißen. Nach ihren beiden Söhnen Gus und Ozzie (1) ist die This Is Us-Berühmtheit aktuell schwanger mit Baby Nummer drei – einer kleinen Tochter. Bei den Las Culturistas Culture Awards verrät sie gegenüber People, was ihre dritte Schwangerschaft von den beiden vorherigen unterscheidet. "Ich jage einfach zwei wilden Kleinkindern hinterher", plaudert Mandy aus und fügt hinzu: "Das ist also der größte Unterschied."

Die Plötzlich Prinzessin-Darstellerin darf sich nicht nur über einen Award freuen – bevor sie auf die Bühne geht, um diesen entgegenzunehmen, wird sie mit einem ganz besonderen Video überrascht. In dem Zusammenschnitt besonderer Momente aus Mandys Karriere sind auch kleine Botschaften ihrer Schauspielkolleginnen Sandra Oh (52) und Donna Murphy enthalten. Das Highlight des Clips ist eine Hommage ihres Mannes und ihres Erstgeborenen. Mit Papas Hilfe gibt sich der kleine Gus alle Mühe, seiner Mama mit dem vollen Namen ihrer Auszeichnung zu gratulieren.

Mandy liebt ihr Dasein als Mama. Erst kürzlich erwähnte sie gegenüber dem Magazin, wie viel Spaß sie daran habe. "Ich weiß, dass Eltern gerne sagen, dass es einfach besser wird, aber ich glaube wirklich, dass das der Fall ist. Eines unserer Kinder ist schon aufs Töpfchen gegangen, das andere trägt noch Windeln, aber sie sind nur 20 Monate auseinander und fangen gerade erst an, miteinander zu interagieren", plauderte die Schauspielerin aus. Trotz der schönen Momente sei das Leben als Eltern nicht immer leicht für sie und Taylor: "Man kann sich nicht an etwas gewöhnen, denn sobald man es irgendwie verdaut hat und denkt: 'Oh wow, damit kommen wir klar', kommt eine andere Herausforderung auf einen zu."

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

