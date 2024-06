Schwangere Mandy Moore zeigt ihr ganz kleines Babybäuchlein

Mandy Moore (40) ist wieder schwanger! Die Schauspielerin bekommt ihr drittes Kind – und ihre Fans auf Instagram bekommen nun ein Bild von ihrem Babybauch zu sehen. In ihrer Story teilt sie ein Spiegelselfie: Die This Is Us-Darstellerin trägt ein schickes Leo-Kleid und legt dabei ihre Hand auf ihren Bauch. Dank dieser Geste zeichnet sich ihre leicht runde Körpermitte ab. "Ich schätze, ich muss jetzt nichts mehr verstecken", schreibt sie dazu. Allzu groß ist ihr Babybauch jedoch noch nicht.

Erst vor wenigen Tagen verkündete die "Mit dir an meiner Seite"-Bekanntheit die Schwangerschaftsnews. Auf Social Media postete sie ein Bild ihrer zwei Kinder, die T-Shirts mit der Aufschrift "Mitte" und "Groß" tragen. Somit werden ihre beiden Söhne bald ältere Geschwister sein! "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Jungs eine kleine Schwester bekommen", lautete die Bildunterschrift, mit der sie auf die Serie "This Is Us" anspielte, in der Mandy eine Mutter von Drillingen spielte.

Seit 2018 ist sie nun schon mit Taylor Goldsmith verheiratet – schon bald macht das dritte gemeinsame Kind sie zu einer fünfköpfigen Familie! Sie dürften wohl kaum glücklicher sein: Erst vor wenigen Monaten machte Mandy ihrem Liebsten eine niedliche Liebeserklärung im Netz. Ob die Beauty da schon schwanger war?

Mandy Moore, Schauspielerin

Taylor Goldsmith und Mandy Moore, Ehepaar

