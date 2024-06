John Legend und Chrissy feiern Sohn Wrens ersten Geburtstag

Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) können sich offenbar nicht nur beruflich, sondern auch privat nicht beklagen. Bereits seit Jahren scheinen die beiden mit ihrer kleinen Familie ihr ganz persönliches Glück gefunden haben. Dieses zelebrieren sie regelmäßig auch gemeinsam mit ihrer Community im Netz – so wie jetzt wieder. Auf Instagram teilt das Paar zu Ehren des ersten Geburtstages von Nesthäkchen Wren einige zuckersüße Schnappschüsse. "Unser Juneteenth-Baby mit dem großen Lächeln und den schönen Locken, Wren Alexander, ist heute ein Jahr alt!", schreiben die stolzen Eltern liebevoll zu dem Posting.

Während der kleine Star-Sprössling auf einer Aufnahme freudestrahlend in die Kamera blickt, zeigen auch die anderen Bilder einige intime Einblicke in das Familienleben des "All of Me"-Interpreten und seiner Frau Chrissy. Unter anderem hat da auch das Model selbst einen überraschenden Auftritt in der niedlichen Slideshow. Offenbar während eines Ausflugs auf einem Boot und einzig in einem knappen Bikini bekleidet posiert sie gekonnt für die Kamera. Auf ihrem Arm hält sie den kleinen Wren, ebenfalls in Badekleidung, der die Hand nach dem Fotografen – vermutlich seinem Vater John – ausstreckt.

Wie genau die vierfachen Eltern den Alltag mit ihrer kleinen Rasselbande bewältigen, gaben diese vor wenigen Monaten im Interview mit E! News preis. "Wir haben eine große Anzahl an Nannys. Immer wenn Muttertag ansteht, kann ich nur an sie denken", berichtete Chrissy damals ganz offen und ehrlich. Jedoch schien das ihren Musiker-Ehemann prompt dazu zu bewegen, seiner Frau und Mutter seiner Kids ein von Herzen kommendes Kompliment zu machen. "Du bist so eine großartige Mama. Wir versuchen immer für unsere Kinder da zu sein in den Momenten, in denen es drauf ankommt, womit wir ihnen dabei helfen, ihre Persönlichkeiten und ihre Sicht aufs Leben zu formen", erklärte er daraufhin.

Anzeige Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend und Chrissy Teigens Sohn Wren

Anzeige Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen mit ihrem Sohn Wren

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Chrissy und John so viele Aufnahmen ihrer Kids im Netz teilen? Na ja, an ihrer Stelle würde ich das lieber lassen... Ich finde es okay – die Entscheidung liegt letztlich doch bei ihnen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de