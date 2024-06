Justin Timberlake kann trotz Verhaftung auf Jessica zählen!

In den vergangenen Tagen sorgte Justin Timberlake (43) für ziemlich viele Schlagzeilen – jedoch nicht gerade für besonders gute: Der Sänger wurde wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und verhaftet. Seine Ehefrau Jessica Biel (42) sei darüber wohl "nicht glücklich", wie ein Insider gegenüber People berichtet. "Sie mag keine Aufmerksamkeit für die Familie, schon gar keine negative", erklärt die Quelle. Zudem habe sie es als "Ablenkung" empfunden, die ihr die Konzentration bei der Arbeit an ihrer neuen Serie nehme. Dennoch liebe die "The Sinner"-Darstellerin Justin und sie werde "immer an seiner Seite sein", behauptet der Informant sicher.

Wie sehr Jessica den "SexyBack"-Interpreten liebt, stellte sie noch wenige Stunden vor der Verhaftung klar. Anlässlich des US-amerikanischen Vatertags widmete sie Justin einen Beitrag mit ein paar rührenden Worten. "Du bist so viel für so viele Menschen. Aber für uns bist du der Felsen. Der Fels, auf den wir klettern, an den wir uns anlehnen. Der Fels, der uns vor der Sonne schützt. [...] Wir lieben dich", schrieb sie und teilte verschiedene Bilder mit ihm und den gemeinsamen Söhnen.

Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete, habe Justin am Montag zusammen mit Freunden in einem Hotel gefeiert. Im Anschluss sei er mit seinem Wagen weggefahren. Die Polizei sei angeblich auf ihn aufmerksam geworden, weil er ein Stopp-Schild überfahren habe und ins Schleudern geriet. Nachdem er von den Beamten gestoppt worden sei, sollen diese ein Alkoholtest verlangt haben, den er jedoch verweigerte. Aufgrund dessen sei er in Handschellen abgeführt worden sein.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024

Getty Images Polizeitfoto von Justin Timberlake, 2024

