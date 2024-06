Nach Verhaftung: Jetzt meldet sich Justin Timberlakes Anwalt

Derzeit macht eine große Schlagzeile um Justin Timberlake (43) die Runde. Der Sänger soll am Montag unter Alkoholeinfluss Auto gefahren – und daraufhin festgenommen worden sein. Nach Justins gerichtlicher Anhörung meldet sich nun der Anwalt des Schauspielstars erstmals zu Wort! "Bei der Anklage ging es um einen einzigen Tatbestand, weil Herr Timberlake den Atemtest verweigert hat. Er wurde außerdem wegen zwei anderer Verstöße angeklagt: Er hat ein Stopp-Schild übersehen und ist nicht auf der richtigen Fahrspur gefahren", gibt der Jurist laut Just Jared an. Mittlerweile sei der Songwriter ohne Kaution freigelassen worden.

Über eine mögliche Strafe äußert sich der Verteidiger des "Mirrors"-Interpret bisher nicht. Die Angaben des Juristen decken sich jedoch mit den Details, die bereits über die Festnahme des Musikers bekannt waren. Wie ein Insider gegenüber TMZ verriet, soll Justin mit Freunden in einem Hotel gefeiert haben. Anschließend sei er mit seinem Wagen weggefahren. Dabei habe er ein Stopp-Schild überfahren, weswegen eine Polizeistreife ihn ins Visier nahm und anhielt. Die Beamten forderten einen Alkoholtest – doch Justin soll sich geweigert haben, einen zu machen. Daraufhin sei er in Handschellen abgeführt worden.

Der Hollywoodstar ist eigentlich derzeit auf Tour. In den nächsten Tagen sind unter anderem mehrere Konzerte in Chicago und in New York geplant. Doch kann der Musiker zu seinen Shows trotz des Vorfalls erscheinen? Zahlreiche Fans bangen bereits um ihre Tickets. Auf X fragt sich nicht nur ein frustrierter User: "Toll, was mache ich jetzt mit meinen Karten für die Show am Freitag für Justin?"

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Getty Images Justin Timberlake im April 2023

