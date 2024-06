Schlimme Diagnose: So geht es Stefan Mross' Mutter Stefanie

Stefan Mross (48) und seine Mutter Stefanie Mross sind ein Herz und eine Seele. Umso schwerer muss es für ihn gewesen sein, die Diagnose der 82-Jährigen zu verarbeiten. Denn wie der Schlagersänger jetzt im Bunte-Interview verrät, leidet Mutter Stefanie an Demenz. "Sie wird dement, hat jetzt Pflegestufe drei und erzählt manchmal solche Demenzgeschichten", erklärt der Moderator im Gespräch mit dem Blatt. Doch glücklicherweise habe die Krankheit bisher noch keinen allzu großen Einfluss auf den Alltag seiner Mutter: "Bis jetzt behindert ihre Beeinträchtigung aber ihre Selbstständigkeit noch nicht. Sie ist für mich ein Phänomen. Meine Mama schminkt sich jeden Tag, hält Haus und Garten picobello."

Aufgrund seines Jobs ist der Moderator oft unterwegs. Jedoch versucht Stefan so oft es geht, bei seiner geliebten Mutter vorbeizuschauen: "Im Schnitt bin ich alle zwei bis drei Wochen bei der Mama." Und auch sonst versucht er, jede Möglichkeit auszuschöpfen, um Zeit mit Mutter Stefanie zu verbringen: "Jetzt habe ich sie für eine Woche mit in den Europa-Park Rust genommen." Wie sehr er an seiner Mutter hängt, macht Stefan mit Nachdruck in dem Interview deutlich: "Eva und ich sind über tausend Kilometer von einem Auftritt zurückgefahren, weil ich die Mama an ihrem ersten Tag zur Tagespflege begleiten wollte. Das war für meinen Bruder und mich ein sehr emotionaler Moment."

Nicht nur die Diagnose seiner Mutter hat Stefan in den vergangenen Wochen stark zugesetzt. Auch die vielen Negativschlagzeilen, die zuletzt über ihn kursierten, haben den Moderator enorm beschäftigt. Dazu berichtete Bild, dass Manager Jan Mewes die Zusammenarbeit mit dem Schlagersänger beendet habe, da er "die Faxen dicke" habe. Doch laut Stefan sei das Humbug, wie er gegenüber RTL beteuerte: "Das ist alles komplett falsch – Jan Mewes und ich haben eine wunderbare Zusammenarbeit."

