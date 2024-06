Seltener Paarauftritt: Stormzy und Maya besuchen Modenschau!

Es ist ein Anblick, den Fans nicht oft bekommen: Stormzy (30) und Maya Jama (29) zeigen sich gemeinsam auf einem Event! Der Rapper und die Love Island-Moderatorin besuchten zusammen die Louis-Vuitton-Modenschau während der Pariser Fashion Week und ließen sich dort Hand in Hand ablichten. Stormzy erschien bei der exklusiven Veranstaltung in einer beigen Jacke mit einem weißen Shirt darunter und einer dazu passenden Chinohose aus der neuen Kollektion, während seine Liebste in einem Co-ord Set mit dem unverwechselbaren Aufdruck der Luxusmarke strahlte.

Ob Maya währenddessen schon über ihren bald anstehenden 30. Geburtstag nachdachte? Gegenüber The Sun verriet sie nämlich, sich bereits Gedanken darüber zu machen, wie sie sich richtig von ihren Zwanzigern verabschieden könne. "Es ist ein Druck. Wenn man jedes Jahr Partys macht, hat man das Gefühl, wenn man 30 wird, muss es die größte aller Zeiten sein", erklärte sie. Sie habe überlegt, genau das Gegenteil einer großen Feier zu machen und einen eher ruhigeren Tag zu verbringen – sie bezweifle aber, dies auch so umzusetzen. Doch es gibt noch etwas anderes, was Maya bezüglich ihres baldigen Meilensteins im Kopf herumschwirrt. "Ich habe das Gefühl, dass ich mir neue Ziele setzen muss, weil ich das Glück hatte, alle meine Ziele aus meiner Kindheit zu erreichen, bevor ich 30 bin", offenbarte sie.

Vielleicht gehören zu ihren neuen Zielen ja ganz viele Dates mit Stormzy – aber ohne Knöllchen. Laut Medienberichten saß das Paar nämlich bei einem romantischen Frühstück in Nord-London, als ein Kontrolleur an ihrem 356.000 Euro teuren Rolls-Royce vorbeikam – und ihnen einen Strafzettel hinterließ! Wie Fotos zeigten, ließen sich Maya und der 30-Jährige davon aber nicht ihre gute Laune verderben und strahlten trotzdem weiterhin über beide Ohren.

Getty Images Stormzy und Maya Jama bei der Pariser Fashion Week im Juni 2024

Getty Images Maya Jama bei den MTV EMAs 2022

