Maya Jama und Stormzy bekommen nach ihrem Date ein Knöllchen

Maya Jama (29) und ihr Freund Stormzy (30) wurden auf frischer Tat ertappt – beim Erhalten eines Strafzettels für ihren Luxuswagen! Wie The Sun berichtet, war das Paar gerade dabei, nach einem romantischen Frühstück in Nord-London zu ihrem 356.000 Euro teuren Rolls-Royce zurückzukehren, als sie die unliebsame Überraschung entdeckten. Doch Bilder zeigen, dass sich die beiden von dem Strafzettel nicht die Laune verderben lassen. Das Duo strahlte über beide Ohren, als es das Szene-Lokal verließ. Für das gemütliche Date hatte die Love Island-Moderatorin ihren üblichen Glamour gegen ein legeres Outfit getauscht und trug eine Baseballkappe, einen beigefarbenen Mantel und einen grauen Hoodie.

Der Rapper und seine Liebste nutzten die gemeinsame Auszeit, bevor Maya erneut nach Mallorca fliegt, um für die Datingshow zu drehen. Das Paar scheint aktuell einfach jede gemeinsame Minute zu genießen, denn am vergangenen Wochenende unterstützte die 29-Jährige ihren Freund bei der Eröffnung seines neuen Nachtclubs HouseParty in Soho, London. Sie trug ein tief ausgeschnittenes schwarzes Oberteil und enge Jeans, während sie die Nacht durchtanzte. Der exklusive Club, der von den Hauspartys inspiriert ist, die Stormzy im Laufe der Jahre besucht hat, bietet auf mehreren Etagen verschiedene Räume und eine authentische Party-Atmosphäre.

Das Pärchen hat in den vergangenen Jahren bereits einiges zusammen durchgemacht. So waren die beiden schon mal 2015 für fünf Jahre ein Herz und eine Seele. Doch im August 2019 war dann die Beziehung Geschichte. "Die Entscheidung ist Maya nicht leichtgefallen, aber letztendlich ist die Beziehung zu Ende. Sie möchte sich vorerst auf ihre TV- und Radiokarriere konzentrieren", verriet damals ein Insider gegenüber The Sun. Vor zwei Jahren keimte dann die Liebe der zwei wieder auf – 2023 bestätigte eine Quelle, dass die zwei wieder zusammen sind. "Stormzy weiß, wie glücklich er ist, Maya zurückgewonnen zu haben, und er ist entschlossen, sie nicht wieder zu verlieren. Er will sie zu seiner Frau fürs Leben machen", erklärte der Informant gegenüber dem Onlineportal.

Obwohl die erste Trennung ihn schwer getroffen hatte, scheint Stormzy seine Lektionen aus der schwierigen Zeit gelernt zu haben. In einem früheren Interview mit GQ sagte der Rapper offen: "Ich hatte vorher noch keine Trennung erlebt und kannte die Gefühle nicht, die damit einhergehen." Er erklärte, dass er durch das Liebes-Aus erkannt habe, was es wirklich bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. "Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass ich ein Junge war. Und ich wollte kein Junge mehr sein. Für meine Vorstellung von Erfolg muss man ein Mann sein, es geht nicht nur um mehr Musik und mehr Geld," betonte er. Seine Prioritäten hätten sich seither verschoben: "Jetzt heißt es, sich um meine Familie zu kümmern, Kinder zu haben, eine Frau zu haben."

Maya Jama, Moderatorin

Stormzy, Rapper

Maya Jama und Stormzy im August 2023

