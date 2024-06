16. Geburtstag: Kyle Richards Tochter bekommt Luxuswagen!

Portia Umansky ist süße 16 Jahre alt geworden! Zu ihrem Geburtstag bekam die Tochter von Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky (53) ein ganz besonderes Geschenk, wie in einem Clip auf TikTok von ihrer Schwester Sophia zu sehen ist. Der Beitrag zeigt, wie Portia (16) von ihrer Familie vors Haus geführt wird, wo sie ein schwarzer Porsche Macan im Wert von umgerechnet 59.000 Euro in der Einfahrt erwartet! "Wessen Auto ist das?", spielt Mauricio den Unwissenden, während seine jüngste Tochter ihr Glück kaum fassen kann. Sie fängt vor Freude an zu weinen – und bringt nur Sätze wie "Wollt ihr mich veräppeln?" und "Meint ihr das ernst?" heraus.

Aber auch Portias Eltern ist die Begeisterung darüber, ihrer Tochter so ein großzügiges Geschenk machen zu können, anzusehen. Vor allem Kyle lacht lauthals mit, während sie die Reaktion der 16-Jährigen beobachtet. Außerdem zeigen sie und Mauricio, dass trotz Trennung kein böses Blut zwischen ihnen herrscht: Die beiden finden sich in dem Video nämlich in einer Gruppenumarmung mit Portia wieder. Daraufhin steigt die Familie, mitsamt ihren Töchtern Sophia und Farrah Aldjufrie (35), in den neuen Wagen – Kyles Sprössling scheint es kaum abwarten zu können, ihr Geschenk einzuweihen, wie ein weiterer Post ihrer älteren Schwester preisgibt.

Portia ist die jüngste von den vier Kindern der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit. Zusammen mit Mauricio, den sie 1996 heiratete, bekam Kyle zudem die Töchter Alexia (28) und Sophia. Das Paar gab jedoch vergangenen September nach knapp 30 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt – der Immobilienmakler ist mittlerweile auch schon aus ihrem Haus ausgezogen, wie Us Weekly berichtete. Die 55-Jährige hat aber noch eine weitere Tochter namens Farrah. Sie stammt aus Kyles erster Ehe mit Guraish Aldjufrie, die vier Jahre hielt.

TikTok / sophiakylieee Portia Umansky an ihrem 16. Geburtstag, Juni 2024

Instagram / kylerichards18 Mauricio Umansky (links) und Kyle Richards (mitte) mit ihrer Familie

