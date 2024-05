Nach Trennung: Mauricio Umansky zieht bei Kyle Richards aus!

Mauricio Umansky (53) und Kyle Richards (55) brauchen offenbar Abstand. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly bestätigt, lebt die Real Housewives of Beverly Hills-Beauty nun alleine in dem ehemals gemeinsamen Zuhause des Ehepaars. Der Immobilienmakler soll sich eine Eigentumswohnung in West Hollywood gekauft haben. "Kyle und Mauricio haben in den vergangenen Monaten getrennt gelebt und er hat dort gewohnt", meint der Insider zu wissen.

Kyle sorgt außerdem mit einer weiteren Veränderung für Aufsehen. Die 55-Jährige benannte sich kurz nach dem Auszug ihres Ehemannes auf Instagram um. Sie strich kurzerhand den Nachnamen des Unternehmers. Statt "Kyle Richards Umansky" heißt die US-Amerikanerin auf der Online-Plattform ab sofort "Kyle Richards". In ihrer Social-Media-Bio bezeichnet sie sich hingegen immer noch als seine "Ehefrau". Was dies wohl zu bedeuten hat?

Bereits im vergangenen September verkündete das einstige Paar, dass es sich nach fast drei Jahrzehnten scheiden lässt. Dennoch gibt es offenbar kein böses Blut zwischen den Noch-Eheleuten. Das ließ Mauricio unter anderem in einem Interview mit People anklingen. In diesem plauderte er aus, dass ihn Kyle sogar während seiner Zeit bei Dancing with the Stars unterstützt habe – und das trotz der Trennung!

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im April 2022

Getty Images Mauricio Umsanky mit seiner Ehefrau Kyle Richards

