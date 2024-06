40. Schwangerschaftswoche: Emily Faye Miller zeigt Babybauch

Dieses Baby hat es sich im Bauch seiner Mama bequem gemacht! 40 Wochen ist "Too Hot To Handle"-Star Emily Faye Miller jetzt schon schwanger. Das Baby ist jedoch noch nicht auf dem Weg. Dieses Update teilt die Reality-TV-Bekanntheit nun mit ihren Fans auf ihrem Instagram-Account. Ihr Beitrag besteht aus einer Reihe von Bildern, die die werdende Mama in einem cremeweißen, gehäkelten Ensemble zeigen. Für die Spiegel-Selfies hält sie sich das Handy vor das Gesicht und gibt so freie Sicht auf ihren stattlichen Babybauch. Das Baby könnte also jeden Moment das Licht der Welt erblicken.

Die Freunde der Influencerin können die Ankunft von Emilys Sprössling kaum noch erwarten. "Schatz, wenn du nicht bald dieses verdammte Baby herausdrückst! Ich muss es sehen!", "Das Baby ist schon fertig gebacken, Mama. Es wird langsam Zeit." und "Das Baby fühlt sich einfach so wohl bei dir" sind nur drei der scherzhaften Kommentare ihrer TV-Kollegen. Auch ihre Fans freuen sich schon sehr auf den Nachwuchs und schreiben: "Ich hab noch nie so eine schöne schwangere Frau gesehen! Schwanger sein steht dir so unglaublich gut!"

Emily und der Papa des Babys, Cam Holmes, verrieten bereits vor drei Monaten, dass sie einen kleinen Jungen erwarten. Während ihrer Schwangerschaft kämpften die beiden immer wieder mit Sorgen um ihren kleinen Nachkommen, denn die werdenden Eltern haben schon eine schlimme Erfahrung hinter sich: Vor zwei Jahren war Emily bereits schwanger gewesen, aber sie verlor das Kind und verarbeitet seitdem den Schmerz und ihre konfliktreichen Gefühle.

Instagram / emilyfayemiller Emily Miller, Juni 2024

Instagram / emilyfayemiller Cam Holmes und Emily Faye Miller, bekannt aus "Finger weg!"

