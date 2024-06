"Bittersüß": Eine Woche bis Emily Millers Baby endlich kommt

In einer Woche soll das Baby da sein – trotzdem schwebt Emily Faye Miller ganz und gar nicht auf Wolke sieben vor Glück. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Too Hot To Handle-Beauty vor Kurzem ein Foto von einem Polaroidbild. Darauf erkennt man die Influencerin in einem engen Kleid. Sie hält liebevoll ihren runden Babybauch und guckt nachdenklich auf einen Punkt außerhalb des Bildes. "Was für ein bittersüßes Gefühl heute, genau zwei Jahre nach meiner ektopischen Schwangerschaft", schrieb sie dazu. Im Jahr 2022 war Emily schon einmal schwanger gewesen, doch aufgrund der Schwangerschaftskomplikation hatte sie das Kind verloren. In dem Post erklärt sie, dass sie sich gefragt habe, wie es wohl sein würde, wenn ihr neues Baby am selben Tag zur Welt kommen würde. "Aber jetzt bin ich froh, dass das nicht der Fall war, denn sie haben beide ihren besonderen Tag verdient", meinte sie besonnen.

Emily lässt außerdem die vergangenen Monate Revue passieren. Vor der Schwangerschaft verlor sie ihren Hund und vor wenigen Monaten zudem ihre Oma. Der Realitystar fühle eine neu gefundene, spirituelle Verbindung zwischen all diesen Dingen und ihrer erneuten Schwangerschaft, und sei dankbar dafür. "Es ist verrückt, wie der Geist und Körper heilen können, wenn man Trauma mit Liebe und Hoffnung ersetzt", fügte sie ihrem Beitrag als Schlusswort hinzu.

Die werdende Mama und ihr Partner Cam Holmes sind bereits seit 2021 ein Paar. Obwohl die beiden schon holprige Zeit durchmachten und sich sogar für einige Monate trennten, haben sie große Pläne für die Zukunft. Wie die beiden im Interview mit The Sun einst verrieten, hören die beiden Hochzeitsglocken schon die Hochzeitsglocken läuten. Wann genau, steht noch nicht fest, obwohl Emily gerne einen Ring an ihrem Finger sehen würde – als Belohnung für ihre Arbeit während der Geburt. Denn die Beauty möchte ihr Kind unbedingt auf natürliche Weise zur Welt bringen.

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller, 2024

Instagram / emilyfayemiller Cam Holmes und Emily Faye Miller, "Too Hot to Handle"-Pärchen

