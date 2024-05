Emily Faye Miller in Sorge: Kommt das Baby schon früher?

Emily Faye Miller und Cam Holmes sind derzeit in großer Vorfreude! Im Juni dieses Jahres soll das erste gemeinsame Baby der Too Hot To Handle-Stars auf die Welt kommen. Oder kommt es doch schon früher? In ihrer Instagram-Story teilt die Podcasterin nun ein aufregendes Schwangerschaftsupdate. Sie habe in den vergangenen Tagen unter periodenähnlichen Krämpfen und Rückenschmerzen gelitten. "Google sagt, dass es sich um frühe Wehen handeln könnte", erklärt Emily verunsichert. Das Problem ist: Der Zeitpunkt könnte offenbar nicht ungünstiger sein! "Ich bin gerade in einem Uber und fahre die nächsten zwei Stunden nach London, also betet für mich und den Fahrer", richtet sich die TikTokerin an ihre Follower.

Es bleibt abzuwarten, ob das Baby schon früher kommt. Eins steht jedoch fest: Emily und Cam dürfen sich über einen kleinen Jungen freuen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Now We're Talking Baby" lüfteten die Reality-TV-Stars vor wenigen Wochen das Geheimnis um das Babygeschlecht. Während der Aufnahme schnitten sie eine Torte an, die im Inneren blau war! Die werdenden Eltern freuten sich über diese Neuigkeiten. Obwohl sich Emily als wenig überrascht zeigte: "Ich wusste einfach sofort, dass es ein Junge ist. Wir hatten beide ein starkes Gefühl!"

Schon bald sind Emily und Cam also hoffentlich stolze Eltern eines kleinen Sohnes. Um das Glück der beiden perfekt zu machen, fehle jetzt nur noch der Antrag, wie Emily im Interview mit The Sun verriet. Die Beauty findet, ein Hochzeitsantrag wäre das ideale Geschenk zur Geburt! "Oh, als mein Push-Geschenk könnte ich vielleicht endlich einen Ring bekommen", gab die Influencerin im Gespräch mit dem Magazin zu verstehen. Obwohl sich Cam bei diesem Thema eher zurückhielt, versicherte der 27-Jährige: "Irgendwann wird es einen Antrag geben, ja!"

"Too Hot To Handle"-Stars Cam Holmes und Emily Faye Miller

Cam Holmes und Emily Faye Miller, "Too Hot to Handle"-Pärchen

