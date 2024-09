So niedlich: Emily Faye Miller teilt erste Familienporträts

Emily Faye Miller schwebt zurzeit im Mama-Glück: Vor etwa zehn Wochen durften sie und ihr Partner Cam Holmes ihren kleinen Sprössling auf der Welt willkommen heißen. Seitdem scheint die Finger weg!-Bekanntheit ganz vernarrt in ihren kleinen Reggie Ruston zu sein. Auf ihrem Instagram-Account teilt die frischgebackene Mama jetzt die ersten offiziellen Porträts ihrer dreiköpfigen Familie. Die intimen Fotos zeigen Emily und Cam in einfachen Jeans und weißen Oberteilen. Der kleine Reggie strahlt in einem weißen Strampler oder auch einem winzigen Wollpulli. Auf den Fotos zieht der Knirps ulkige Grimassen für die Kamera oder wird zärtlich von seinen Eltern im Arm gehalten.

Die britische Influencerin hat auch ein paar süße Worte für ihren Sohn parat. "Ich würde jede Tasse Tee für dich kalt werden lassen. Fröhliche zehn Wochen, mein Junge", schreibt sie zu den Schnappschüssen. Auch die Fans zeigen sich ganz entzückt von den Fotos und fluten die Kommentare mit roten Herz-Emojis. "Er ist einfach die perfekte Mischung zwischen dir und Cam", findet ein Fan, während andere schreiben: "Ich hätte nie gedacht, ich würde das Baby einer Fremden so sehr lieben" und "Oh mein Gott, die Fotos sind ja absolut süß!"

Emily und Cam haben sich während der zweiten Staffel der Netflix-Show "Too Hot to Handle" kennengelernt. Obwohl sie sich vor der Schwangerschaft schon einmal getrennt hatten, scheinen die beiden Turteltauben nun glücklicher denn je. Im März dieses Jahres offenbarte die Beauty sogar gegenüber The Sun, dass sie Cam gerne heiraten würde. Sie habe ihm sogar vorgeschlagen, einen Verlobungsring als Belohnung für die Arbeit bei der Geburt ihres Babys zu bekommen. Auch Cam selbst zeigte sich der Idee einer Ehe mit Emily offen gegenüber: "Irgendwann wird es einen Antrag geben, ja."

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und ihr Baby Reggie, August 2024

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und Cam Holmes,

