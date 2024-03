"Too Hot To Handle"-Emily Miller wünscht sich Antrag von Cam

Im Juni soll das Baby der Too Hot To Handle-Stars Emily Faye Miller und Cam Holmes das Licht der Welt erblicken – anlässlich dieses besonderen Tages erwartet der Realitystar von seinem Partner ein ganz besonderes Geschenk. Wie sie im Interview mit The Sun verrät, habe sie ihm das auch schon zu Ohren kommen lassen. "Oh, als mein Push-Geschenk könnte ich vielleicht endlich einen Ring bekommen", habe sie zu ihm gesagt. Cam gibt jedenfalls zu verstehen, dass ein Heiratsantrag auf dem Plan steht – danach werde er oft gefragt. "Irgendwann wird es einen Antrag geben, ja", so der Hottie.

Allzu lange ist es nicht mehr bis zur Geburt. Die werdende Mama hat sich auch schon überlegt, wie ihre Entbindung ablaufen soll – zumindest so weit sie das planen kann. "Was den Geburtsplan angeht, würde ich eine Wassergeburt bevorzugen, aber ich weiß, dass manchmal die Dinge nicht nach Plan laufen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich versuchen möchte, es auf natürliche Weise zu tun. Wir Frauen sind dazu geboren, also möchte ich es einfach versuchen", erklärt Emily. Cam wird in der Zeit stets an ihrer Seite sein. Belustigt verrät Emily, dass sie sogar eine Kamera aufstellen möchte, um die Reaktion ihres "zimperlichen" Partners zu sehen, wenn sie ihr Neugeborenes begrüßt.

Dass die Turteltauben endlich das Glück haben, Eltern ihres ersten Kindes zu werden, macht sie unglaublich glücklich – doch auch etwas Sorge spielt bei ihrem Baby-Glück mit. Vor etwa zwei Jahren war die Social-Media-Bekanntheit nämlich schon einmal schwanger gewesen. Doch sie erlitt eine Fehlgeburt. Der schwere Schicksalsschlag schwebt wohl noch immer in ihrem Kopf. Gegenüber dem britischen Magazin gestand Emily: "Am Anfang hatten wir Zweifel und Bedenken." Zu Beginn der Schwangerschaft habe sie sich öfter gefragt, ob sie auch wirklich noch schwanger sei...

Instagram / emilyfayemiller "Too Hot To Handle"-Stars Cam Holmes und Emily Faye Miller

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller im Juni 2022

