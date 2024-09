Cam Holmes widmet seinem neugeborenen Sohn liebevolle Worte

Die Finger weg!-Stars Emily Faye Miller und Cam Holmes wurden vor wenigen Monaten erstmals Eltern: Sie begrüßten ihren gemeinsamen Sohn Reggie Ruton Miller-Holmes auf der Welt. Auf Instagram veröffentlicht der frischgebackene Papa nun eine Reihe niedlicher Schnappschüsse, die die kleine Familie zeigen – und betitelt seinen Beitrag mit rührenden Worten. "Eines Tages wirst du verstehen, wie sehr du mein Leben verändert hast", betont er.

Bei diesem süßen Tribut lässt es sich auch Cams Liebste nicht nehmen, den Post zu kommentieren. "Meine Jungs", schwärmt Emily und setzt ein rotes Herz-Emoji dahinter. Doch nicht nur das: Die britische Influencerin teilte vor wenigen Tagen ebenfalls Bilder, auf denen die jungen Eltern mit ihrem Nachwuchs posieren. "Ich würde jede Tasse Tee für dich kalt werden lassen", hieß es darunter.

Die Ankunft seines Sprösslings gab das Paar im vergangenen Juni in den sozialen Medien bekannt. Dort posteten die beiden ein süßes Foto ihres Neugeborenen und schrieben: "Reggie Ruton Miller-Holmes. 20. Juni 2024." Seitdem gewöhnen sich Emily und Cam an ihren neuen Alltag mit Baby – und lassen ihre Zweisamkeit aber trotzdem nicht zu kurz kommen. Erst kürzlich ließ die 30-Jährige ihre Follower an ihrem ersten Date nach der Geburt teilhaben. "Mamas erster Tag draußen. Betet für mich", erklärte sie in ihrer Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller mit ihrem Sohn Reggie, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emilyfayemiller Reggie Ruston Miller-Holmes, Sohnemann von Emily Faye Miller und Cam Holmes

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige