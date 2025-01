"Finger weg!"-Emily und Cam Holmes feiern vierten Jahrestag

Emily Faye Miller (30) und Cam Holmes hätten zum Start ihrer Finger weg!-Staffel wohl kaum damit gerechnet, das Format mit einem Partner an ihrer Seite zu verlassen. Doch genau so kam es für die Reality-TV-Bekanntheit – und nun feiert das Paar schon sein vierjähriges Liebesjubiläum! Mit einem Beitrag auf Instagram widmet Emily ihrem Liebsten anlässlich dieses Jahrestages rührende Worte. "Wir alle wissen, dass ich schlecht mit meinen Worten und Gefühlen umgehen kann, aber ehrlich gesagt, danke, Universum und danke, Lana", beginnt sie und bezieht sich damit auf die Show, in der sie vor vier Jahren zueinanderfanden. Ihren größten Dank richtet die Beauty jedoch an Cam. "Du erlaubst mir, ganz ich selbst zu sein, zu stöhnen, bis mein Herz zufrieden ist, mich nie zu verurteilen und du bist wirklich mein bester Freund [...] Du bist buchstäblich die einzige Person, der ich nicht überdrüssig werde, und es gibt niemanden sonst, mit dem ich das Leben verbringen möchte. Außerdem bist du sehr hübsch anzusehen", schwärmt Emily.

Im vergangenen Jahr krönte das Paar seine Liebe mit seinem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Dieses Glück miteinander zu teilen, stimmt die 30-Jährige unfassbar glücklich. "Zu sehen, wie du von einem Jungen zu einem wunderbaren Vater heranwächst, hat mich wieder in dich verlieben lassen, und ich kann es kaum erwarten, noch mehr wunderbare Babys mit dir zu machen", betont Emily. "Und ich weiß, ich tue so, als wäre ich genervt, wenn alle sagen, dass Reggie dein Doppelgänger ist. Aber in Wirklichkeit liebe ich es, weil es das Gesicht ist, in das ich mich verliebt habe." Auch Cam beglückwünscht seine Liebste zum vierjährigen Jubiläum mit süßen Worten. "Ich habe wirklich nie an die Idee eines 'Seelenverwandten' geglaubt [...], aber seit ich dich getroffen habe, kann ich sicher sagen, dass ich glaube, dass ich meinen Seelenverwandten gefunden habe", gibt er zu. Mit Emily und dem gemeinsamen Sohn führe er nun das Leben, das er sich immer gewünscht habe.

Genau genommen sind die beiden schon seit rund vier Jahren und einem Monat liiert. Eigentlich ist der 16. Dezember ihr Jahrestag – doch wie Cam in der Instagram-Story verrät, entschied sich das Paar lustigerweise, den Tag zu verschieben. Der Grund: "Es ist so hektisch im Dezember. Es ist so viel los mit Weihnachten und allem." Sie haben es einfach ein wenig praktischer machen wollen und haben so nun einen Grund, auch im Januar zu feiern.

Instagram / camholmess Cam Holmes und sein Sohn Reggie, November 2024

Instagram / camholmess Emily Faye Miller und Cam Holmes mit Baby Reggie

