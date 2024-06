Céline Dions Kinder sind sehr besorgt wegen ihrer Krankheit!

Céline Dion (56) erhielt vor zwei Jahren eine erschütternde Diagnose: Sie leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Wie sehr sie die unheilbare Autoimmunkrankheit beeinflusst, schilderte die Musikerin bereits mehrfach in der Vergangenheit. Doch nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familie, musste lernen, mit dieser Veränderung umzugehen. Jetzt macht die Mutter von drei Söhnen in einem Werbevideo für ihr Interview mit Sunrise deutlich, wie sehr sich ihre Kinder um sie sorgen: "Meine Kinder haben Angst, weil sie ihren Vater verloren haben, und sie fragen sich, ob ich sterben werde."

Ihr Ehemann René Angélil (✝73) starb 2016 im Alter von 73 Jahren an Kehlkopfkrebs. Er hinterließ seine Frau und ihre gemeinsamen Söhne Nelson, Eddy und René-Charles. Céline selbst hat beide Elternteile bereits verloren und gesteht ehrlich: "Ich will nicht sterben, ich will nicht lügen". Die Sängerin erinnert sich, dass ihre gesundheitlichen Probleme anfangs mit mysteriösen Symptomen einhergingen. Diese hielten sie und ihre Kinder zu Beginn in ständiger Sorge: "Ich bekam Angst." Die Kanadierin litt erstmals 2008 unter den Symptomen der degenerativen Krankheit. Diese verschlimmerten sich jedoch bis 2021, sodass sie gezwungen war, ihren Auftritt in Las Vegas zu verschieben. Später folgte die Absage ihrer "Courage"-Welttournee.

Persönliche Einblicke in ihre sehr emotionale Reise gibt die "My Heart Will Go On"-Interpretin in ihrer sehnsüchtig erwarteten Dokumentation "I Am: Celine Dion", welche am 25. Juni erscheint. Der erste Trailer berührte ihre Fans bereits sehr, was diese online mit zahlreichen wertschätzenden Kommentaren teilten. Der Doku-Film verspricht den ersten Aufnahmen zufolge dramatische Momente und ganz viele Gefühle. Zu sehen sind natürlich auch ihre Kinder, die stets an ihrer Seite waren und sie bei dem schweren gesundheitlichen Kampf unterstützen.

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren drei Kindern

Getty Images Céline Dion, Sängerin

