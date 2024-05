Neue Doku: Céline Dion berührt Fans mit emotionalem Trailer

Bald ist es so weit: Am 25. Juni wird Céline Dions (56) Dokumentarfilm veröffentlicht! Die ersten Bilder können ihre Fans bereits im offiziellen Trailer von "I Am: Celine Dion" erhaschen – und die haben es mächtig in sich! Die "My Heart Will Go On"-Interpretin spricht in der Doku erstmals über ihren Leidensweg mit der unheilbaren Krankheit namens Stiff-Person-Syndrom. In der kurzen Sequenz erzählt die Sängerin unter Tränen, wie stark ihre gesundheitlichen Probleme sie belasten. Neben den körperlichen Beschwerden leidet vor allem auch ihre Psyche – denn die Krankheit hindert Céline daran, ihrer großen Leidenschaft nachgehen zu können: auf der Bühne stehen und performen! Mit ihren Worten berührt sie schon jetzt etliche ihrer Fans. Auf X schreibt einer von vielen: "Dieses Video hat mich in Stücke gerissen. Was für eine wunderbare und starke Frau."

Und auch auf YouTube bekommt Céline so einige mitfühlende Nachrichten. "Céline Dion ist eine der größten und stärksten Sängerinnen aller Zeiten. Eine weltweite Ikone und eine Klasse für sich! Dieser Dokumentarfilm wird nicht nur ihr enormes, einmaliges Talent und ihren enormen Erfolg beleuchten, sondern auch ihre unglaublich seltene neurologische Krankheit", kommentiert ein Fan unter dem Video. Die emotionalen Szenen des Trailers treiben so einigen Liebhabern des Weltstars jetzt schon Tränen in die Augen. "Das ist nur der Trailer, aber ich weine schon wie ein Baby", schreibt ein weiterer.

Céline hatte im Dezember 2022 bekannt gegeben, dass bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde. Bei dieser Krankheit kommt es zu einer Steifheit der Muskulatur, die oft mit schmerzhaften Krämpfen einhergeht. Hauptsächlich sind dabei der Rumpf und die Beine betroffen. Diese Krämpfe können dann zu Gangstörungen, Fehlhaltungen und Skelettdeformitäten führen. "Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und mir nicht erlaubt, meine Stimmbänder zu benutzen, um wie gewohnt zu singen", erklärte die Sängerin in einem Video auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion im September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr den Trailer schon gesehen? Ja, ich musste auch eine Träne verdrücken. Nee, noch nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de