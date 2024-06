Das sagt Julian Zietlows Schamane zu seiner Vergangenheit

Julian Zietlow (39) hat eine turbulente Zeit hinter sich. Der Fitnessinfluencer wollte sich selbst finden – er verließ seine Frau Alina Schulte im Hoff (37) und die Kids, reiste nach Thailand, wurde dort Teil einer gefährlichen Drogen-Sekte, verlor die Beziehung zu seiner Gattin und lernte seine "spirituelle Ehefrau" Kate Kolosovskaia kennen und lieben, mit der er später einen gemeinsamen OnlyFans-Account gründete. Julians Verhalten war ein Schock für seine Freunde – ebenso für seinen Schamanen Kynam Truong, mit dem er eine langjährige Freundschaft pflegt, wie er gegenüber RTL zugibt. "Ich war selber zu Beginn sehr geschockt, weil ich ja auch mittendrin war. Es war damals keine einfache Zeit", erklärt Kynam. Doch all das habe er "nicht aus Böswilligkeit" getan, "sondern weil er das, was in ihm schlummert, nicht mehr länger verstecken möchte".

Mittlerweile ist Julian zurückgekehrt, seit September 2023 von Kate geschieden und wieder mit seiner Liebsten Alina zusammen. Nachdem sich der 39-Jährige dafür entschieden hatte, um seine Familie und die Beziehung zu kämpfen, verzeiht Alina und beglückt ihn mit einer zweiten Chance. "Ich glaube, es ist für viele Menschen schwierig nachzuvollziehen, wie man solche Dinge verzeihen kann, die wirklich passiert sind", erklärt der Schamane. Doch er erkläre sich die Entscheidung der 37-Jährigen als Zeichen der Liebe: "Aber das ist für mich wiederum ein weiteres Beispiel dafür, dass Liebe immer die Antwort ist."

Tatsächlich ist es für einige Fans der Internetpersönlichkeit nicht nachvollziehbar, dass sie dem Influencer eine Chance gibt, nachdem er ihr und den gemeinsamen Kindern all die Eskapaden angetan habe. Doch auf Instagram gab sie einen Einblick in ihre Gefühlslage: "Diesmal war es ganz klar mein Gefühl, was mich diese Entscheidung hat treffen lassen. Und natürlich auch Julians Worte und seine Entwicklung, die vergangenen Monate."

Anzeige Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Blogger

Anzeige Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu dem, was Julians Schamane erklärt? Er hat voll und ganz recht. All das tat Julian bestimmt nicht aus Böswilligkeit. Na ja, ich weiß ja nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de