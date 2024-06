Diese Rolle spielt Austin Butler für Ashley Tisdales Tochter

Austin Butler (32) hat noch keinen eigenen Nachwuchs – dennoch spielt er im Leben eines Kindes eine ganz besondere Rolle! Wie der Hollywoodstar gegenüber E! News verrät, verbringe er sie viel Zeit mit Ashley Tisdales (38) kleiner Tochter Jupiter Iris. "Ich liebe es, der lustige Onkel zu sein", plaudert er aus. Doch viel mehr als ein Onkel von der Tochter seiner besten Freundin will der Dune-Darsteller wohl auch vorerst nicht sein. Er betont: "Ich spiele mit den Spielsachen und so weiter und dann kann ich am Ende des Tages nach Hause gehen". Ashley allerdings sei "so eine tolle Mutter". Austin fühle sich "geehrt, ein Teil ihres Lebens zu sein und ihre Kinder kennenlernen zu dürfen."

Die High School Musical-Berühmtheit ist ebenfalls total dankbar, dass der "Elvis"-Star eine derartige Rolle im Leben ihrer Tochter übernommen hat. Wie sie im Interview mit Us Weekly erzählte, sei das schon von Anfang an der Fall gewesen. "Gleich am Tag nach der Geburt hat er uns im Krankenhaus per Videocall angerufen. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt er sich immer Zeit", schwärmte sie.

Aktuell befindet sich Ashley mitten in ihrer zweiten Schwangerschaft. Ende März verkündete sie die frohe Botschaft mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram. "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb sie zu verschiedenen Bildern, auf denen sie ihren Babybauch präsentiert. Seither hält sie ihre Follower hin und wieder mit neuen Schnappschüssen und Updates auf dem Laufenden.

Instagram / ashleytisdale Jupiter Iris French und Ashley Tisdale im April 2023

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Mann Christopher French, März 2024

