Russell Crowe schimpft über Dakota Johnsons Marvel-Kritik

Der im Februar erschienene Marvel-Film "Madame Web" erntete heftige Kritik und gilt bislang als der am schlechtesten bewertete Superheldenfilm des letzten Jahrzehnts. Für den Misserfolg machte die Hauptdarstellerin Dakota Johnson (34) unter anderem den Comicbuch-Verlag verantwortlich. "Man kann keine Kunst auf der Grundlage von Zahlen und Algorithmen machen", kritisierte sie die Vorgehensweise des Medienunternehmens im Interview mit Bustle. Eine Aussage, die der erfahrene Superhelden-Schauspieler Russell Crowe (60) wohl nicht so unterschreiben würde. "Du willst mir erzählen, dass du dich für einen Marvel-Film und ein verdammtes Universum mit Zeichentrickfiguren entschieden hast und jetzt die große Kunst erwartest?", wettert er nun im Gespräch mit GK gegen seine Kollegin.

Eigentlich wolle Russell nicht über die Erfahrungen anderer Schauspieler urteilen, erklärt der "Man of Steel"-Darsteller zu Beginn des Interviews. Doch einige Spitzen kann sich der Neuseeländer dann wohl doch nicht verkneifen. "Marvel ist eine gigantische Maschinerie. Sie machen Filme in einer gewissen Größe. Es handelt sich lediglich um einen Job. Hier ist deine Rolle, also spiele sie. Wenn du erwartest, dass dies eine Art lebensveränderndes Ereignis ist, dann bist du aus den falschen Gründen da", ist sich der Regisseur sicher. Zudem stellt er klar: Er selbst habe noch keine schlechten Erfahrungen während der Zusammenarbeit mit dem Comicbuch-Verlag gesammelt.

Neben Dakota stand auch die Euphoria-Bekanntheit Sydney Sweeney (26) in "Madame Web" als Hauptdarstellerin vor der Kamera. Statt sich wie ihr Co-Star frustriert über den Flop des Kinofilms zu zeigen, nahm die Darstellerin den Misserfolg mit Humor. Als Gast-Moderatorin der Kultsendung "Saturday Night Live" begrüßte sie das Publikum wie folgt: "Sie haben mich vielleicht in 'Wo die Lüge hinfällt' oder 'Euphoria' gesehen. Sie haben mich definitiv nicht in 'Madame Web' gesehen."

Russell Crowe in Sydney

Sydney Sweeney, Schauspielerin

