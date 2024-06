So emotional war die Geburt für Christina und Luca Hänni!

Luca (29) und Christina Hänni (34) schweben im Babyglück! Vor wenigen Tagen durften der ehemalige DSDS-Gewinner und die Let's Dance-Profitänzerin ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Nur wenige Tage nach der Geburt geben die frisch gebackenen Eltern ihren Fans einen Einblick in ihre Erfahrungen im Kreißsaal. Obwohl mit einer Geburt viele Schmerzen verbunden sind, habe Christina diese "auf irgendeine besondere Weise" als "wunderschön" empfunden. "Man fühlt sich unbesiegbar danach. Und wahnsinnig viel Stolz ist da auch mit drin", erklärt die frisch gebackene Mama in ihrem gemeinsamen Podcast "Don't Worry, Be Hänni". Ihr Mann Luca kann ihr da nur beipflichten: "Mich hat es so richtig berührt. Es war eine schöne Geburt und so krass emotional." Auch der Sänger ist unfassbar stolz auf die Leistung, die seine Frau im Kreißsaal vollbracht hat.

Die ersten Tage zu dritt gingen für die frisch gebackenen Eltern ähnlich emotionsgeladen weiter. "Jede Frau, die einmal das Wochenbett gemacht hat, weiß, wie es mir geht. Es ist holprig. Es ist wunder-wunderschön, man hat einfach alle Gefühle, die man haben kann und das einfach mal zehn", berichtet Christina. Doch bei all den Herausforderungen, die die Neu-Mama nach ihrer Geburt durchlebt, kann sie stets auf die volle Unterstützung ihres Mannes hoffen: "Du hilfst wahnsinnig viel mit, dadurch, dass ich nicht aufstehen kann, machst du alles, du bringst mir alles, du kochst."

In den vergangenen Wochen teilten Luca und Christina immer wieder intime Einblicke in ihre Schwangerschaftsreise. Neben Fotos von Christinas Babybauch enthüllten sie beispielsweise auch das Geschlecht des Babys. Auch die Geburt ihrer kleinen Tochter hatten sie auf Instagram mit einem niedlichen Post verkündet. "Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", schrieben die stolzen Eltern unter einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem das kleine Füßchen ihres Babys zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca und Christina Hännis Baby, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Christina und Luca so intime Einblicke teilen? Total schön! Ich hoffe, sie werden noch mehr berichten. Hmm, an ihrer Stelle würde ich diese Details lieber privat halten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de