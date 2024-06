Süßes Foto: Christina und Luca Hännis Baby ist auf der Welt!

Christina (34) und Luca Hänni (29) teilen eine wunderbare Neuigkeit mit ihren Fans – das Baby der Let's Dance-Tänzerin und des Sängers hat das Licht der Welt erblickt! Das verkünden die frischgebackenen Eltern jetzt total stolz auf Instagram. "Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", verkünden die beiden die Geburt ihrer Tochter und betonen zudem: "Wir genießen unsere gemeinsame Kennenlernzeit und bedanken uns von Herzen für alle Glückwünsche und Gedanken an uns drei!" Zudem veröffentlichen die beiden einen süßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem das kleine Füßchen ihres Babys zu sehen ist.

Aber nicht nur Christina und Luca sind total happy – auch ihre Fans kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! In der Kommentarspalte des Posts gratulieren dem Paar zahlreiche User zur Geburt. "Alles Liebe und Gute und eine schöne Kennenlernzeit", "Herzlichen Glückwunsch und willkommen an eure kleine Tochter! Genießt diese Zeit in vollen Zügen!" oder auch "Alles, alles Liebe zur Geburt von eurem kleinen Wunder. Genießt die Zeit", schreiben beispielsweise drei Supporter.

In den vergangenen Wochen gaben Christina und Luca ihren Followern regelmäßig Updates zur Schwangerschaft. Neben einigen Babybauchfotos verrieten sie beispielsweise auch das Geschlecht ihres Nachwuchses. Außerdem gab Christina im Podcast "Don't Worry Be Hänni" bekannt, dass sie schon eine Patentante für ihre kleine Tochter haben. "Die Patentante unserer Tochter ist tatsächlich die Frau von deinem besten Freund und ich darf sie mittlerweile zu meinen besten Freunden hier in der Schweiz zählen", erklärte die Tänzerin.

Instagram / lucahaenni1 Luca und Christina Hännis Baby, Juni 2024

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni, TV-Bekanntheiten

