Stefanie Hertel trauert um ihren Vater Eberhard Hertel (†85)

Es sind traurige Nachrichten für die Schlagerwelt. Über 44 Jahre stand Eberhard Hertel (85) auf der Bühne und sang sich mit Songs wie "Kleine Fische Werden Groß" in die Herzen zahlreicher Fans. Nun müssen seine Anhänger von ihm Abschied nehmen. Denn am Donnerstagmorgen verstarb der erfolgreiche Volksmusiker im Alter von 85 Jahren. Wie Bild berichtet, sei der DDR-Star friedlich eingeschlafen. Laut Angaben der Freien Presse verkündete der Bürgermeister von Eberhards Heimatstadt vor wenigen Stunden die traurige Nachricht und ließ zu Ehren des Schlagerstars die Stadtfahne vor dem Rathaus auf halbmast setzen.

Auch Stefanie Hertel (44), die Tochter des Volksmusikers, muss nun traurigen Abschied nehmen. An sie vererbte der "Hab Mich Lieb"-Interpret die Leidenschaft für den Schlager. Im Alter von sechs Jahren stand die Sängerin im Jahr 1985 das erste Mal mit ihrem berühmten Vater auf der Bühne. Heute gilt die gebürtige Vogtländerin mit Hits wie "Weil's So Schön War... Noch Einmal" als renommierte Schlagerstar. Erst im vergangenen Jahr war sie mit Eberhard noch einmal zusammen auf Weihnachtstournee.

Eberhard hat seiner Tochter viel mit in die Wiege gelegt. Denn der leidenschaftliche Sänger gehörte zu den großen Musikstars aus der DDR. Bereits im Jahr 1976 wurde der Musiker im Fernsehen entdeckt. Mit einem volkstümlichen Medley nahm der Oelsnitzer Ehrenbürger damals an der Talent-Sendung "Heitere Premiere" teil und begann so seine langjährige, erfolgreiche Karriere. Als sein bekanntestes Lied gilt der Song "Kleine Fische Werden Groß". Darin singt er vom Flüggewerden seiner Tochter und dass es ihm schwerfiel, sie loszulassen.

Getty Images Stefanie Hertel mit ihrem Vater Eberhard Hertel im Mai 2015

Eberhard Hertel bei "Immer wieder sonntags"

