Seltene Fotos: Ed Sheeran genießt Eis mit Töchtern und Vater

Der international gefeierte Musiker Ed Sheeran (33) ist abseits des Trubels vor allem eines – ein liebevoller Vater! Seine beiden Mädchen Lyra und Jupiter hält der Sänger aus der Öffentlichkeit heraus. Nun zeigen aktuelle Bilder, die The Sun vorliegen, den Zweifachpapa während eines entspannten Ausflugs im Küstendorf Walberswick in Suffolk – und das mit seinen Kindern. Laut dem Magazin waren er und seine Töchter ein kühles Eis essen. Auch der Papa des "Shape Of You"-Interpreten war mit von der Partie.

Einem Beobachter fiel besonders auf, wie bodenständig Ed wirkte. "Er war wirklich nett, völlig normal und schien total sorglos zu sein!", behauptete er und fügte hinzu: "Er machte den Eindruck, als würde er seine Rolle als Vater und die Quality-Time mit seiner Familie genießen." Ferner merkte die Person an, dass er den 33-Jährigen kaum erkannt habe, da er wohl wie ein gewöhnlicher Papa mit seinen Kids aussah. "Würde man nicht wissen, wer er ist, dann hätte man denken können, er sei ein ganz normaler Typ, der einen Familienausflug macht, so unscheinbar war er!", erinnerte sich der Schaulustige.

Eds Kinder entstanden aus der Ehe mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn (32). Seiner Partnerin gab er im Jahr 2019 das Jawort. Rund zwei Jahre später bekamen die beiden erstmals Nachwuchs, und Töchterchen Lyra Antarctica erblickte das Licht der Welt. Im Mai 2022 bekam diese dann ein kleines Schwesterchen namens Jupiter. Bis dato teilte der Brite kein einziges Foto seiner Mädchen im Netz und bat seine Fans, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

