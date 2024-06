Abnehmerfolg durch Ozempic? Neumama Ashley Benson wehrt sich

Ende Februar wurde Ashley Benson (34) erstmals Mutter. Nach der Geburt der kleinen Aspen zeigte sich die Schauspielerin schnell superschlank. Einigen Fans kam das komisch vor: Sie werfen der frischgebackenen Mama vor, mithilfe des Diabetes-Medikaments Ozempic so schnell abgenommen zu haben. Diese Vorwürfe weist die "Pretty Little Liars"-Bekanntheit auf Instagram aber vehement von sich: "Kommentare wie diese finde ich so lustig. Ich weiß, dass viele Leute Ozempic nehmen, und das ist völlig in Ordnung. Aber diskreditiert keine Menschen, die auch sehr hart arbeiten, um ihren Körper zurückzubekommen, wie ich es mit meinem getan habe."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de