Nach Geburt: Ashley Benson wehrt sich gegen Ozempic-Vorwürfe

Ende Februar durften Ashley Benson (34) und ihr Ehemann Brandon Davis (44) ihr Töchterchen Aspen auf der Welt willkommen heißen. Nur wenige Monate nach der Geburt präsentiert sich Ashley schlank wie eh und je. Wie es der Pretty Little Liars-Star so schnell geschafft hat, sein Gewicht zu reduzieren, wirft bei so manchem Follower Fragen auf. In der Kommentarspalte ihres neuesten Schnappschusses auf Instagram unterstellen Ashley einige User sogar die Einnahme des Diabetes-Medikaments Ozempic. Doch das lässt sie nicht so stehen. Die "Spring Breakers"-Darstellerin reagiert in ihrer Story auf einen Kommentar, in dem ein User wortlos das Bild einer Ozempic-Spritze teilt. "Kommentare wie diese finde ich so lustig. Ich weiß, dass viele Leute Ozempic nehmen, und das ist völlig in Ordnung", stellt die Beauty klar und weist die Vorwürfe von sich: "Aber diskreditiere keine Menschen, die auch sehr hart arbeiten, um ihren Körper zurückzubekommen, wie ich es mit meinem getan habe."

Auch viele andere Fans der 34-Jährigen zeigen sich ungläubig über ihre schnelle Gewichtsabnahme. "Es ist so nervig, wenn Leute Ozempic abstreiten", lautet die Unterstellung eines weiteren Nutzers der Social-Media-Plattform. Ashley betont, dass der Wiedereinstieg in ihren Job sie dazu gezwungen habe, sich wieder mehr auf gesunde Ernährung und Sport zu konzentrieren. "Ich wollte mich selbstbewusst und gut fühlen", erklärt die "Ravenswood"-Darstellerin weiter. Ihre Trainerin Melissa Wood-Tepperberg stärkt ihrem Schützling den Rücken und schreibt im Netz: "Es ist eine Lebenseinstellung! Wenn man aufhört, seinen Körper auf diese Weise zu bewegen, spürt man das." Melissa betont auch, dass es nicht nur für den Körper, sondern vor allem für den Geist schädlich sei, sich nicht ausreichend zu bewegen. "Es ist das, was dich zurückbringt, weil du merkst, wie viel stärker du innerlich bist und dich fühlst, wenn du dich dir selbst und deiner Praxis hingibst. Zeig es ihnen, Ashley."

Abgesehen von den unschönen Vorwürfen scheint Ashley ihr neues Leben als Mutter in vollen Zügen zu genießen. Erst kürzlich schwärmte sie gegenüber People: "Ich bin eine frischgebackene Mama, das macht sehr viel Spaß." Ihre Lieblingsbeschäftigung sei es aktuell, ihr Baby in niedliche Outfits zu stecken. Die "Wilderness"-Darstellerin berichtete außerdem, dass am Ende des Sommers ein Familienurlaub für Brandon, Aspen und sie geplant sei. Dafür habe Ashley ihrem kleinen Mädchen auch schon einige Kleidchen und Accessoires besorgt.

Anzeige Anzeige

instagram / ashleybenson Ashley Benson im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleybenson Ashley Benson und ihre Tochter im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ashleys Reaktion auf die Ozempic-Vorwürfe? Sehr stark, wie sie für sich selbst einsteht. Unnötig. Sie sollte sich dazu gar nicht erst äußern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de