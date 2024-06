Can behauptet, Walentina Doronina ging ihm in TV-Show fremd!

Bei Walentina Doronina (24) und Can Kaplan ist alles aus und vorbei. Erst gestern hatte die Reality-TV-Bekanntheit die Trennung von dem Unternehmer publik gemacht. In seiner Instagram-Story meldet sich jetzt auch Can zu Wort und gibt weitere Details zu den Hintergründen des Liebes-Aus' bekannt. "Ich bin froh, wie es gekommen ist, dass ich mich lösen kann. Einfach aufgrund der Dinge, die ich jetzt erfahren habe. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nie von der Sache lösen können."

Diese "Sache", von der er spricht, beschreibt er seinen Followern in der Story. "Walentina ist in eine Show gegangen. Bevor sie gefahren ist, war wirklich alles gut zwischen uns", fängt Can die Erzählung an. Das Paar habe laut ihm sogar über die nächsten Schritte in der Beziehung, wie beispielsweise einen Hauskauf und Familiengründung, nachgedacht. "Dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und etwas mit einem anderen Typen angefangen hat. Walentina ist mir in einer TV-Show fremdgegangen", berichtet der Unternehmer sichtlich wütend.

Wegen des Vorfalls sei Can sogar von der Produktion zu einer Aussprache mit der Blondine hinzugezogen worden. "Und sie lacht und zeigt keine Reue, sondern sie schiebt die Schuld auf mich, dass ich sie angeblich schlecht behandelt hätte und mich nur auf die Arbeit konzentriert hätte", beschreibt er dieses Gespräch im Netz. Walentina hatte sich bereits vor Can im Netz zu Wort gemeldet und ihm vorgeworfen, er sei in ihre Wohnung eingebrochen. Den Vorwurf weist er von sich und erklärt entschieden: "Sie hat sich falsch verhalten und geht jetzt auf Angriff und versucht, die Schuld auf mich zu schieben."

Can Kaplan im "Sommerhaus der Stars"

Social-Media-Bekanntheit Walentina Doronina im April 2024

