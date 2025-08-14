Kein böses Blut: Walentina Doronina verrät Trennungsgrund

Walentina Doronina (25) hat in einem Interview preisgegeben, dass sie wieder Single ist. Nach einer kurzen Phase des Liebesglücks trennten sich die Wege des Reality-TV-Stars und ihres Partners offenbar im Guten. In einem RTL-Gespräch bei einer Vernissage erklärte sie, dass der Alltagsstress der Grund für das Ende ihrer Beziehung sei. "Mit dem Boxkampf und meinen TV-Projekten musste ich mich erst einmal auf mich selbst konzentrieren", sagte sie. Die Verliebtheit schien groß gewesen zu sein, doch nun sei der Zeitpunkt für eine Beziehung nicht der richtige.

Ihr Alltag ist derzeit jedoch alles andere als entspannt: Walentina bereitet sich intensiv auf ihren "The Ultimate Hype"-Boxkampf am 4. Oktober vor, bei dem sie gegen Christin Okpara (29) antreten wird. Trotz Trennung bleibt das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner harmonisch. Dieser lebt in unmittelbarer Nähe, und die beiden sehen sich immer noch regelmäßig. Walentina schilderte, dass die Verbindung zu ihm etwas Besonderes gewesen sei und gibt zu: "Es gibt Tage, da vermisse ich ihn." Gleichzeitig lässt die Social-Media-Bekanntheit die Möglichkeit für einen Neuanfang offen und glaubt, dass ihre Wege sich wieder kreuzen könnten, wenn die Zeit reif ist.

Für Walentina kommt das Ende der Beziehung in einer besonders arbeitsintensiven Phase. Bereits in der Vergangenheit berichtete sie über die Herausforderungen, die das Leben als Reality-TV-Star mit sich bringt. In der Vergangenheit hatte sie Beziehungen mit Can Kaplan und Kevin Saszik, die ebenfalls mediale Aufmerksamkeit auf sich zogen. Von zerbrochenen Beziehungen lässt sich die 25-Jährige jedoch nicht entmutigen, denn sie ist bekannt dafür, ihren Fokus schnell auf neue Herausforderungen zu richten. Auch diesmal scheint sie fest entschlossen, ihre beruflichen und persönlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

IMAGO / Uwe Erensmann Walentina Doronina, August 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Walentina Doronina, Realitystar

IMAGO / pictureteam Walentina Doronina, Mai 2025