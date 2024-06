Nun doch: Walentina Doronina und Can sind endgültig getrennt

Lange hatten sie versucht, ihre Liebe zu retten, doch nun ist es aus und vorbei! In ihrer Instagram-Story gibt Walentina Doronina (24) nun das endgültige Liebes-Aus mit ihrem Verlobten Can Kaplan bekannt. "Ich habe mich endgültig von Can getrennt – war lange überfällig!", schreibt die Reality-TV-Darstellerin. In dem Statement macht Walentina ihrem Ex schwere Vorwürfe: "Ohne meine Erlaubnis in meine Wohnung einbrechen und und und...!" Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin macht Can die knallharte Ansage: "Ich werde dich nicht mehr schützen!"

Zwischen Walentina und Can kriselte es bereits seit einigen Monaten. Anfang des Jahres war die 24-Jährige ihrem Partner plötzlich im Netz entfolgt und hatte mehrere Pärchenbilder gelöscht. Wenig später hatte sie in ihrer Story erklärt: "Wir hatten Meinungsverschiedenheiten bezüglich unserer Zukunft. Es ist noch nicht alles geklärt, aber wir halten zusammen." Im Mai schien zwischen den beiden wieder alles in Butter zu sein. Das Paar wollte um seine Beziehung kämpfen. "...Man arbeitet dran und wir sprechen wieder miteinander", erklärte Can gegenüber Promiflash.

Walentina und Can gingen einige Jahre gemeinsam durchs Leben. 2022 hatten sie ihre Liebe offiziell gemacht. Nur wenige Monate später hatten die beiden den nächsten Schritt gewagt und sich miteinander verlobt. Große Popularität erlangte ihre Beziehung vor allem durch die gemeinsame Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars im vergangenen Jahr.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

