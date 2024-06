Ein Fan: Prinz William tanzt wild auf Taylor Swifts Konzert!

Gestern wurde Prinz William 42 Jahre alt. Seinen Geburtstag verbrachte der britische Thronfolger dabei auf besondere Weise: Zusammen mit seinen drei Kindern Charlotte (9), Louis (6) und George (10) war er bei einem Konzert von Taylor Swift (34) im Wembley-Stadion zu Besuch – und schien die Musik der Sängerin so richtig zu fühlen! In einem Video, das The Sun vorliegt, ist zu sehen, wie der Prinz von Wales auf einer Tribüne steht und dabei seine besten Tanzschritte auspackt. Zu "Shake It Off" schwenkt William voller Elan seine Arme und schüttelt seinen Oberkörper passend zu dem Song.

Nach der Show durfte der 42-Jährige dann auch noch zusammen mit seinen Kids in den Backstagebereich. Bei dieser Gelegenheit ließ es sich William nicht nehmen, die tolle Erinnerung als Foto festzuhalten. Ein Instagram-Beitrag zeigt, wie Taylor ganz locker ein Selfie mit den Blaublütern macht – breites Lächeln und ihr Liebster Travis Kelce (34) inklusive. "Alles Gute zum Geburtstag, Kumpel", gratuliert sie William. Der dreifache Vater meldet sich ebenfalls zu Wort und betont: "Vielen Dank an Taylor für den tollen Abend."

Zu seinem 42. Geburtstag wurde William aber nicht nur von Taylor mit Glückwünschen überschüttet. Der königliche Palast teilte auf Social Media ein Erinnerungsfoto, das wirklich zum Dahinschmelzen ist: Darauf abgebildet sind König Charles (75) und sein erstgeborener Sohn. "Wir wünschen dem Prinzen von Wales alles Liebe zum Geburtstag", hieß es dazu. Seine geliebte Frau Kate (42) postete hingegen ein süßes Familienbild und gratulierte ihm mit rührenden Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa! Wir lieben dich alle so sehr!"

Getty Images / Chris Jackson, Getty Images / Andre Dias Nobre Collage: Prinz William und Taylor Swift

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

