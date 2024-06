Feiert Prinz William Geburtstag auf Taylor Swifts Konzert?

Ist Prinz William (42) etwa ein waschechter Swiftie? Das behauptet zumindest ein Fan der Sängerin im Netz. Auf dem Onlineportal X schreibt dieser: "Prinz William und seine Kinder sind heute auf Taylor Swifts (34) The Eras Tour in London!" Mittlerweile wurde der Post zwar gelöscht, die Royalexpertin Rebecca English teilte den Beitrag jedoch ein weiteres Mal. Dies erweckte bei einigen Fans den Anschein, dass etwas an den Worten des Users dran sein könne.

Ob William und seine Kinder wirklich am 42. Geburtstag des Briten auf Taylors Konzert sind, ist bislang nicht bestätigt. Anlässlich seines Ehrentags durfte sich der Dreifachpapa dafür bereits über etwas anderes freuen: Prinzessin Kate (42) gratulierte ihrem Liebsten auf besonders süße Weise. Auf Instagram teilte die Beauty einen Schnappschuss ihres Ehemanns und deren Kindern. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa! Wir lieben dich alle so sehr – C", kommentierte sie den Geburtstagsgruß.

Williams Vater König Charles (75) und seine Stiefmutter Königin Camilla (76) waren an dem besonderen Tag des 42-Jährigen erneut im Royal-Ascot-Fieber. Der Monarch und seine Frau fuhren gemeinsam in einer Kutsche und strahlten in schicker Kleidung. Vor allem ihre Kopfbedeckungen konnten sich sehen lassen: Der 75-Jährige wählte einen Zylinder und seine Gemahlin entschied sich für einen pompösen Hut mit Federverzierung. Die Feierlichkeiten finden bereits seit Dienstag statt.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

Getty Images König Charles mit Königin Camilla, Mitglieder des britischen Königshauses

