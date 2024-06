Herrlich normal: Kirsten Dunst genießt Sommer in New York

Seit mehr als 20 Jahren lebt Kirsten Dunst (42) das Leben eines erfolgreichen Hollywoodstars – doch auch nach all den Jahren ist die Schauspielerin bodenständig und herrlich normal, wie auf neuen Schnappschüssen, die Mirror vorliegen, zu sehen ist. Die Spiderman-Darstellerin genießt einen Spaziergang durch New York und schenkt währenddessen dem einen oder anderen Fan ein nettes Lächeln und ein Autogramm. Während ihres Ausflugs trägt sie einen unaufgeregten Look ohne viel Tamtam: ein luftiges Midikleid in Blau, weiße Sandalen, eine kleine Handtasche, die sie sich umgebunden hat, und eine coole Sonnenbrille. Ihr blondes Haar fällt locker über die Schultern.

Doch Kirsten kann auch anders! Die 42-Jährige bewies schon bei diversen Veranstaltungen, dass ihr in Sachen Mode niemand etwas vormachen kann. So glänzte sie beispielsweise bei dem diesjährigen Filmfestival in Cannes an der Seite ihres Mannes Jesse Plemons (36) in einem edlen schwarzen Abendkleid mit tiefem Ausschnitt. Die Mailänder Fashion Week besuchte die Beauty im Februar in einem aufregenden Look aus einem zugeknöpften grünen Kleid und roten Accessoires.

Das Thema Schönheit spielt bei dem deutsch-amerikanischen Filmstar eine große Rolle – allerdings setzt sie dabei vor allem auf Natürlichkeit. In einem Interview mit der britischen GQ verriet Kirsten, dass sie von Beauty-Eingriffen lieber die Finger lässt. "Ich weiß, dass ich mein Gesicht nicht verunstalten und dadurch wie ein Freak aussehen werde. Ich werde lieber alt und spiele weiterhin gute Rollen", meinte sie. Von dem Schönheitsdruck in Hollywood lässt sie sich nicht unterkriegen.

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst, Filmfestival Cannes 2024

Getty Images Kirsten Dunst, Fashionweek in Mailand 2024

