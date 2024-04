Entspannung im Mama-Alltag? Kirsten Dunst verrät ihre Tricks

Kirsten Dunst (41) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch Mutter von zwei Kindern. Ihre Söhne Ennis Howard und James Robert sind inzwischen fünf und zwei Jahre alt. Was es bedeutet, Mama von zwei Kleinkindern zu sein, weiß der "Girls United"-Star ganz genau: "Wenn man zwei Kinder hat, hat man nie einen freien Tag. Im Moment ist Freizeit, wenn ich in einem Flugzeug sitze, ohne WLAN und die Leute dort mir mein Essen bringen. Für eine Mutter fühlt sich das wie ein Spa-Tag an", erzählt die Blondine offen im Gespräch mit People.

Als Mama würde man die kleinen Momente, die man nur für sich hat, erst richtig zu schätzen wissen: Wie die Momente, "in denen alle schlafen und ich die Sendungen sehen kann, die ich will. Den Bachelor zum Beispiel." Sie sprach wohl vielen Eltern aus der Seele, als sie vielsagend betonte: "Ehrlich gesagt ist nicht einmal die Dusche heilig. Nichts ist mehr heilig." Dennoch sei es der "Spider Man"-Darstellerin und ihrem Mann Jesse Plemons (36) wichtig, ihre Kinder nicht durch Medienkonsum zu beschäftigen. Sie setze auf eine "analoge" Erziehung. "Wir haben einen Plattenspieler", erzählte Kirsten gegenüber Variety und ergänzte: "Wir sind einfach kein 'Siri, spiel was auch immer'-Haushalt". Auch eigene Ipads für die Kids oder Telefone im Restaurant würde es bei Familie Dunst-Plemons nicht geben.

Die Amerikanerin mit deutschen Wurzeln und der Breaking Bad-Darsteller lernten sich 2015 am Set der Serie "Fargo" kennen. Zwei Jahre später folgte die Verlobung. Mit dem Heiraten ließen sich die beiden dann allerdings noch ganz schön Zeit: Erst fünf Jahre und zwei Kinder später haben sich die 41-Jährige und ihr fünf Jahre jüngerer Partner das Jawort gegeben. Aber auch wenn ihre beiden Sprösslinge viel Zeit in Anspruch nehmen, schaffen sie es noch, ihrer Schauspielkarriere nachzukommen: Auch aktuell sind die beiden in dem dystopischen Thriller "Civil War" gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen.

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei den Oscars 2024

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei der Premiere ihres Films "Civil War"

