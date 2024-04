Kirsten Dunst will noch mal bei "Spider-Man" mitspielen!

Kirsten Dunst (41) verkörperte in den ersten drei Spider-Man-Filmen an der Seite von Tobey Maguire (48) die Rolle der Mary Jane. In einem Interview mit GQ verrät die Schauspielerin, dass sie Lust hätte, nocheinmal in die Rolle zu schlüpfen. "Es wäre lustig zu sagen: 'Okay, lass uns Tobey und mich nehmen und es auf eine seltsame Indie-Art machen, wo es wie eine andere Art von Superheldenfilm ist. So wie sie den Film 'Chronicle' gemacht haben. Das könnte cool sein'", überlegt sie im Gespräch.

Schon seit längerer Zeit wird spekuliert, ob es einen weiteren Teil mit Tobey in der Rolle des berühmten Superhelden geben wird. Vor ein paar Tagen äußerte sich auch der ehemalige "Spider-Man"-Regisseur Sam Raimi (64) zu den Gerüchten. "Ich habe das gelesen, aber ich arbeite noch nicht wirklich daran. Ich meine, Marvel und Columbia sind so erfolgreich mit den aktuellen Spider-Man[-Filmen] und dem Weg dorthin, und ich weiß nicht, ob sie zu mir zurückkehren und sagen werden: 'Nun, Leute, wir können auch diese Geschichte erzählen'", sagte er gegenüber Comic Book Resources.

Die Dreharbeiten von "Spider-Man" scheinen eine prägende Zeit gewesen zu sein. In der Talkshow "The Jonathan Ross Show" erinnerte sie sich an den berühmten Kopfüber-Kuss zwischen ihr und Tobey zurück. Dabei erklärte die 41-Jährige, dass die Dreharbeiten für die Szene alles andere als romantisch waren. "Es regnete in Strömen, es war eiskalt und Tobey konnte nicht atmen. Es war fast so, als würde ich ihn wiederbeleben", meinte der Filmstar.

