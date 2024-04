Kirsten Dunst packt über Filmdreh mit ihrem Ehemann aus!

Schon zum dritten Mal stehen Kirsten Dunst (41) und ihr Ehemann Jesse Plemons (36) gemeinsam vor der Kamera. Nach Auftritten in der Serie "Fargo" und dem Westernfilm "The Power of the Dog" ist das neue gemeinsame Projekt diesmal ein dystopischer Thriller. "Civil War" heißt der Streifen – und der soll es mächtig in sich haben. Besonders für den gebürtigen Texaner soll es eine anstrengende Zeit gewesen sein, den Film zu drehen. In einem Interview mit ET verrät Kirsten nun: "Er hat uns damit wirklich einen Gefallen getan. Normalerweise würde Jesse niemals so eine Rolle annehmen, denn sie ist ziemlich verstörend."

Aber was ist an der Rolle so besonders? Der Film spielt in einer sehr dunklen Zukunft, in der Amerika einen zweiten Bürgerkrieg durchmacht. Während Kirsten eine Journalistin spielt, die das Geschehen des Krieges dokumentiert, schlüpft Jesse in die Rolle eines Soldaten. An einer Stelle des Films soll Jesse sogar eine Pistole auf seine Frau richten. Im Interview erzählt Kirsten über diese Szene: "Es war eine sehr intensive Szene. Ich hatte Gänsehaut. Es ist wirklich ein wichtiger Wendepunkt im Film."

Am Set der Serie "Fargo" im Jahr 2015 lernten sich Kirsten und Jesse kennen. Wirklich begonnen hat die Beziehung aber erst 2016. In einem Interview mit The New York Times im Jahr 2020 erzählten die beiden Schauspieler, dass sie sich damals näher gekommen sind, weil sie viel gemeinsam hatten. "Wir haben uns immer darüber lustig gemacht, dass wir beide schon als Kinder vor der Kamera standen", berichten die beiden damals. Kirsten fand ihre Anfänge als Elfjährige im Film "Interview mit einem Vampir", während Jesses Karriere mit einer Coca-Cola-Werbung startete, als er zwei Jahre alt war.

Getty Images Kirsten Dunst mit ihrem Verlobten Jesse Plemons

Getty Images Kirsten Dunst im November 2021

