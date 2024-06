Lady Gabriella veranstaltet Trauerfeier für Thomas (†45)

Lady Gabriella Windsor (43) musste im Februar dieses Jahres von ihrem Mann Thomas Kingston (✝45) Abschied nehmen. Der 45-Jährige wurde eines Sonntagabends tot aufgefunden. Seine Beerdigung fand bereits nach wenigen Tagen statt. Heute Morgen, rund vier Monate später, fand in der St. Mary Abbots Kirche in Kensington noch eine Trauerfeier im engsten Kreis statt. "Lady Gabriella und die Familie Kingston sind zutiefst berührt von der Liebe, Freundlichkeit und Unterstützung, die sie in den letzten schwierigen Monaten erhalten haben. Sie waren dankbar, dass sie heute die Gelegenheit hatten, das Leben eines wunderbaren Mannes im Kreise so vieler Menschen, die ihn kannten und liebten, zu feiern und ihm dafür zu danken", erklärte eine Sprecherin der Familie gegenüber Hello!.

Der Tod von Thomas war ein großer Schock für seine Familie und die britischen Royals. Wie The Telegraph berichtet, sei der Mann von Lady Gabriella am Tag seines Ablebens zum Essen bei seinen Eltern gewesen. Nachdem die zwei von einem Spaziergang zurückgekommen waren, sollen sie ihren Sohn mit einer schweren Kopfverletzung in einem Nebengebäude gefunden haben. In der Nähe seines leblosen Körpers sei eine Waffe gefunden worden. Dem Obduktionsbericht zufolge sei die Kopfverletzung als Todesursache festgestellt worden.

Nach dem Tod ihres Gatten, dem sie im Mai 2019 das Jawort gegeben hatte, zog sich Lady Gabriella aus der Öffentlichkeit zurück. Erst am vergangenen Wochenende suchte die Tochter von Queen Elizabeths (✝96) Cousin wieder eine royale Veranstaltung auf. Die Schriftstellerin stand bei der Trooping the Colour-Abschlusszeremonie neben König Charles (75) und den anderen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palasts. Beim Auftakt der Royal-Ascot-Rennwoche am 18. Juni war sie ebenfalls anwesend.

Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, Mai 2019

Lady Gabriella Windsor, Royal Ascot 2024

