Lady Windsor bricht ihr Schweigen über den Tod ihres Mannes

Lady Gabriella Windsor (43) hat erstmals über den tragischen Verlust ihres Mannes Thomas Kingston (✝45) gesprochen, der im Alter von nur 45 Jahren verstorben ist. Der schockierende Vorfall ereignete sich im Februar 2024, als Thomas leblos im Haus seiner Eltern in den Cotswolds gefunden wurde. Lady Gabriella äußerte sich nun im Rahmen einer gerichtlichen Untersuchung und erklärte: "Es scheint mir, dass Toms impulsive Handlung wahrscheinlich durch eine unerwünschte Reaktion auf die Medikamente ausgelöst wurde, die er in den letzten zwei Wochen seines Lebens eingenommen hatte."

In einer emotionalen Stellungnahme, die vor Gericht verlesen wurde, betonte Lady Gabriella, wie tief die Liebe und das Vertrauen in ihrer Ehe waren. Wie The Telegraph berichtete, habe Thomas laut seiner Frau niemals Suizidgedanken gehabt. "Wenn ihn irgendetwas bedrückt hätte, bin ich mir sicher, dass er mitgeteilt hätte, dass er schwer zu kämpfen hatte", erläuterte sie. Außerdem appellierte sie: "Ich bin der Meinung, dass jeder, der solche Medikamente einnimmt, besser über die Nebenwirkungen aufgeklärt werden muss, um weitere Todesfälle zu verhindern. Wenn dies Tom passieren konnte, kann es jedem passieren." Thomas hatte laut Medienberichten Mittel gegen Schlafstörungen und zeitweise Medikamente gegen Angstzustände eingenommen.

Gabriella und Thomas lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und waren mehrere Jahre ein Paar, bevor sie 2019 in einer romantischen Zeremonie in der St George's Chapel auf Schloss Windsor heirateten. Die Hochzeit fand im Beisein zahlreicher Mitglieder der königlichen Familie statt, darunter die verstorbene Königin Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99). Gabriella, die Tochter von Prinz (82) und Prinzessin Michael von Kent (79), ist als Schriftstellerin und Journalistin tätig. Thomas arbeitete in der Finanzbranche und war für sein Engagement in Wohltätigkeitsprojekten bekannt.

James Whatling / MEGA Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston, Juni 2022

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, Mai 2019