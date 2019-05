Am vergangenen Samstag haben sich Lady Gabriella Windsor (38) und Thomas Kingston das Jawort gegeben! Nach der Verlobung im vergangenen September traten die Turteltauben nun in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor vor den Traualtar. Die Zeremonie hielten sie aber in einem recht kleinen und privaten Rahmen ab. Fotos von der Hochzeitsgesellschaft und den frischgebackenen Eheleuten wurden natürlich trotzdem geschossen – und jetzt auch veröffentlicht!

Auf dem Instagram-Account der Royal-Familie sind seit Dienstag wunderschöne Aufnahmen zu sehen. "Lady Gabriella Windsor und Herr Thomas Kingston haben drei offizielle Fotos von ihrem Hochzeitstag herausgegeben", steht im Kommentarfeld. Die Bilder zeigen das Frogmore Haus in Windsor, doch auch der traumhafte Garten des Anwesens diente Gabrielle und Thomas als romantische Kulisse für die Hochzeitsfotos.

Natürlich ließen es sich auch einige Royals nicht nehmen, den beiden persönlich zu gratulieren: Neben Queen Elizabeth II. (93), Prinz Philip (97) und Prinz Harry (34) sind auch Pippa Middleton (35) und ihr Ehemann James Matthews (43) unter den Gästen zu erkennen. Die frischgebackene Mama Herzogin Meghan (37) war allerdings nicht anwesend.

Getty Images Die Hochzeit von Lady Gabriella Windsor auf Schloss Windsor im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor bei ihrer Hochzeit im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip auf der "Trooping the Colour" Zermonie 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de