Es war eine royale Hochzeit, wie sie im Buche steht! Am Samstag heirateten Lady Gabriella Windsor (38) und Thomas Kingston in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor – dort, wo sich auch schon Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) im vergangenen Mai das Jawort gaben. Unter den Gästen: unter anderem auch Queen Elizabeth II. (93) und ihr Ehemann Prinz Philip (97). Für den emotionalsten Moment sorgte aber wohl die Braut Gabriella höchstpersönlich – mit einer bewegenden Rede!

Gabriella zeigte sich bei ihrer Ansprache gerührt: “Ich danke euch so sehr, dass ihr all das möglich gemacht habt, sowohl in der St George’s Kapelle und hier in Frogmore – ein Ort, der sowohl im Haus als auch in seinen atemberaubenden Gärten mit soviel Charme und Geschichte gefüllt ist”, bedankte sie sich laut Mirror und fuhr fort: “Es bedeutet mir speziell deswegen so viel, weil meine Großeltern, die ich nie kennenlernen konnte, hier begraben sind.”

Auf Fotos des Empfangs, die die britische Zeitung veröffentlichte, sah man auch die mehrstöckige Hochzeitstorte, für die Star-Konditorin Fiona Cairns verantwortlich war. Die Süßspeisen-Expertin stellte auch schon die Torte für die Hochzeit von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) her. Laut The Sun sollen die weißen Wände mit pinkfarbenen Lichtern beleuchtet worden und die Partylocation mit Diskokugeln dekoriert worden sein.

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor bei ihrer Hochzeit im Mai 2019

Alexandra Diez de Rivera / Empics / Action Press Lady Gabriella Windsor mit Thomas Kingston

Getty Images Lady Gabriella Windsor und ihr Vater Prinz Michael von Kent vor der St. George's Chapel

