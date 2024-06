Neuer Lebensabschnitt: Kim Virginia wandert nach Dubai aus!

Vor wenigen Tagen machte Kim Virginia Hartung (29) eine spannende Ankündigung: Das Reality-Sternchen will auswandern. Nun verrät die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin ihren Fans auch endlich, wohin es sie verschlägt. "Ich brauche Vitamin D... Dubai", kommentiert Kim ein Instagram-Foto, auf dem sie freudestrahlend auf zwei gepackten Koffern sitzt – mehr als diese wird sie auch nicht mitnehmen, erklärt die Beauty. Und schon morgen geht es los! Weil Kim ihr Abenteuer "ohne Job, ohne Wohnung, ohne Freunde" beginnt, habe sie viel Respekt davor. Dennoch freue sich die 29-Jährige auf den neuen Lebensabschnitt!

Indem die Trash-TV-Bekanntheit Deutschland zurücklässt und in die Wüstenmetropole zieht, erfüllt sie sich einen langersehnten Traum. Da sie momentan keine Verpflichtungen wie Kinder habe, um die sie sich kümmern müsse und auch keinen Job, der sie an einen Wohnort bindet, könne sie ihrem großen Wunsch jetzt endlich nachgehen. Ihre Social-Media-Fans nimmt sie bei ihrem abenteuerlichen Umbruch selbstverständlich mit!

Ihren Job kündigte Kim erst vor wenigen Wochen. Nachdem sie seit mehreren Jahren erfolgreich an diversen Reality-TV-Formaten wie Prominent getrennt, dem Dschungelcamp oder Are You The One – Reality Stars in Love teilgenommen hatte und zudem als Influencerin durchstartete, entschied sie sich, ihren langjährigen Beruf als Flugbegleiterin an den Nagel zu hängen. Der Grund: "Für meine Träume! Ich möchte andere Dinge angehen", erklärte sie schon damals auf Instagram.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Januar 2024

