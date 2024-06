Wieder zu Hause: Jenna Dewan genießt Zeit mit Neugeborenem!

Jenna Dewan (43) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Vor wenigen Tagen erblickte der dritte Nachwuchs der Schauspielerin das Licht der Welt. Mittlerweile sind die frischgebackene Mama und ihre Tochter Rhiannon Lee Kathryn Kazee wieder zu Hause angekommen – und da steht wahrscheinlich nichts anderes als Kuscheln auf der Tagesordnung. Auf Instagram lässt sie ihre Fans mit mehreren Schnappschüssen an den genüsslichen Stunden des Beisammenseins teilhaben. Auf einem Bild ist zu sehen, wie der kleine Spross auf Mamas Brust schläft. Jenna scheint das in vollen Zügen zu genießen, sie zeigt ein glückliches Grinsen in die Kamera. "Zuhause und im Kuschel-Himmel", kommentiert die Beauty ihre Story.

Doch Jenna ist nicht die Einzige, die in den Genuss eines kuscheligen Neugeborenen kommt: Jennas elfjährige Tochter Everly (11), die aus der Ehe mit Ex-Mann Channing Tatum (44) hervorgeht, möchte ihr Geschwisterchen auch mal im Arm halten, wie in einem kurzen Clip zu sehen ist. Während sie Rhiannon behutsam hält, schauen sich die Schwestern genau an. "Dieses Starren", bemerkt Jenna – wie es scheint, möchte sich der kleine Spross das Gesicht seiner großen Schwester ganz genau einprägen.

Am 14. Juni durfte Jenna ihren dritten Nachwuchs nach einem Kaiserschnitt auf der Welt willkommen heißen. Ihren Fans berichtete sie erst wenige Tage später von ihrem Babyglück. "Von dem Moment an, als du ankamst, hast du direkt Glück und Liebe in unser Leben gebracht. Willkommen auf der Welt, Babygirl", schrieb sie zu einer Reihe an Bildern, die kurz nach der Geburt entstanden waren.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Tochter Rhiannon Lee Kathryn Kazee

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und Steve Kazee mit ihrem Neugeborenen

