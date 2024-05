Channing Tatum und Jenna Dewan wollen Rechtsstreit beenden

Sie gehörten einst zu den Traumpaaren Hollywoods: Channing Tatum (44) und Jenna Dewan (43) heirateten 2009, nachdem sie sich drei Jahre zuvor bei den Dreharbeiten zum Film "Step Up" kennengelernt hatten. 2018 reichten die Schauspieler jedoch die Scheidung ein – seitdem versuchen sie, den finanziellen Teil ihrer Trennung auszuhandeln. Nun scheint es so, als ob die beiden endlich nach vorn schauen wollen. Ein Insider berichtet gegenüber ET: "Jenna und Channing wollen beide, dass es vorbei ist."

Eigentlich ist die Scheidung von Channing und Jenna seit Ende 2019 abgeschlossen – trotzdem sind vor Gericht noch viele Fragen ungeklärt. Der Schauspieler und die Tänzerin haben immer noch damit zu kämpfen, Vereinbarungen zu treffen. Dazu gehören beispielsweise Rückerstattungsansprüche, Unterhaltszahlungen und Anwaltskosten. Auch der Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsame Tochter Everly Tatum (10) stand zwischen ihnen. Dieses teilen sich die "Step Up"-Stars jedoch seit 2020. Die Quelle meint: "Sie tun ihr Bestes, um Evie von jeglichem Drama fernzuhalten, und beide wollen ein positives Beispiel für ihre Familien sein."

Inzwischen sind beide wieder neu verliebt und überglücklich. So ist Channing mit dem Model Zoe Kravitz (35) verlobt, während auch seine Ex-Frau seit geraumer Zeit in festen Händen ist. Der "Shameless"-Schauspieler Steve Kazee (48) ist nicht nur der neue Mann an ihrer Seite, sondern auch ihr Verlobter. Jenna und ihr Liebster erwarten derzeit sogar ihr zweites gemeinsames Kind. Im März 2020 brachte das Paar bereits Sohn Callum zur Welt.

Getty Images Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan

