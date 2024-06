Gewusst? Das ist die geheime Zweitkarriere von Tom Hardy!

Als Schauspieler ist Tom Hardy (46) mit Filmen wie "Black Hawk Down" und Star Trek: Nemesis berühmt geworden. Doch der Brite hat noch eine zweite Leidenschaft. Unter verschiedenen Künstlernamen macht der Hollywoodstar Rapmusik. Wie Daily Mail berichtet, benutzt er, wenn er als Musiker unterwegs ist, den Namen Frankie Pulitzer. Gemeinsam mit der Truppe von Czarface soll er sogar Songs für seinen Film "Venom" aufgenommen haben. Auf der entsprechenden EP befinden sich mehrere Lieder, die gemeinsam mit einem gewissen Facepuller aufgenommen wurden. Genau diesen Namen findet man in der Beschreibung von Toms Instagram-Account wieder.

Der 46-Jährige hat sich noch nie öffentlich zu seiner Musik geäußert. Gemeinsam mit Eddie Too Tall hatte er allerdings schon 1999 eine Platte herausgebracht. Der Musikproduzent offenbarte gegenüber Complex: "Ich glaube, wir haben uns gegenseitig inspiriert. Damals wurde uns ein Plattenvertrag auf der Grundlage dieses Albums angeboten, aber Toms Agent sagte: 'Nein, mach keine Musik, mach Schauspielerei!'" Wenn er die Karriere des Filmstars betrachte, glaube er, dass der Agent seines Kumpels den richtigen Riecher gehabt habe.

Der dritte Teil der "Venom"-Filmreihe soll am 25. Oktober in die Kinos kommen. Der finale Trailer für "Venom: The Last Dance" wurde vor Kurzem auf YouTube veröffentlicht. In dem Clip sieht man Tom in seiner bekannten Rolle als Antiheld. In einer düsteren Lagerhalle verprügelt er gleich vier Gegner auf einmal. Neu dazu kommt im letzten Teil der Trilogie die Schauspielerin Juno Temple (34). Fans von "Ted Lasso" werden die Britin wiedererkennen. In der Marvel-Produktion spielt sie Dr. Payne, eine Wissenschaftlerin, die über die Existenz von Aliens Bescheid weiß.

Ethan Miller / Getty Images for CinemaCon Schauspieler Tom Hardy

ActionPress/ Landmark Media Press and Picture Eine Szene aus "Venom"

