Der nächste 007? Tom Hardy heizt die James-Bond-Gerüchte an

James Bond ist der Geheimagent schlechthin – und könnte bald von Tom Hardy (47) verkörpert werden. Wie Mirror berichtet, lässt eine Szene seines neuen Streifens "Venom: The Last Dance" Fans jetzt nämlich vermuten, dass der Schauspieler eine unauffällige Bewerbung als nächster 007 eingereicht hat: In "Venom" trägt Tom in seiner Rolle als "Eddie Brock" einen eleganten Smoking, der durch die vergangenen Filme mit Daniel Craig (56), Pierce Brosnan (71) und Sean Connery (✝90) in Verbindung mit 007 gebracht wird.

Wie die Regisseurin des aktuellen Superheldenfilms gegenüber Hollywood Reporter deutlich machte, ist sein Auftritt in dem Anzug tatsächlich kein Zufall: "Es gab schon immer diese Gerüchte darüber, dass Tom James Bond spielen könnte, also wollte ich vielleicht zeigen, wie er als James Bond aussehen würde", gestand Kelly Marcel und fügte hinzu: "Ich mochte auch die Idee, dass er die ganze Actionsequenz im dritten Akt in einem fantastischen Anzug macht und dabei unglaublich aussieht."

Genügend Zeit für die Rolle des berühmten Briten könnte der 47-Jährige jetzt auch haben – immerhin verkündete er kürzlich durch einen Instagram-Kommentar, dass er im dritten "Venom"-Teil zum letzten Mal in die Rolle des ikonischen Antihelden schlüpft. "Vielen Dank für diese tolle Zeit und sieben gemeinsame Jahre. Ich hatte so viel Spaß beim Dreh von 'Venom'. Das ist meine letzte Runde mit dem großen Kerl. Wir verabschieden uns mit einem großen Knall", erklärte er. Konkurrenz als 007 hat er aber trotzdem: Denn auch Aaron Taylor-Johnson (34) gilt als heißer Anwärter für den legendären Geheimagenten.

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Tom Hardy bei der UK-Premiere von "Venom: The Last Dance", Oktober 2024

