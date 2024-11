Erste Fotos: Cillian Murphy am Set vom "Peaky Blinders"-Film

Aktuelle Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass Cillian Murphy (48) die Dreharbeiten zum neuen Peaky Blinders-Film in Manchester aufgenommen hat. Am Montag wurde der Schauspieler auf einem schwarzen Pferd gesichtet, mit einer blutigen Wunde im Gesicht und von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt. Er schlüpft also erneut in die Rolle des Tommy Shelby. Fans können sich somit auf die Rückkehr des charismatischen Gangsterbosses freuen, der für neue Spannung sorgen wird.

An der Seite des 48-Jährigen treten neue Gesichter auf: Barry Keoghan (32), Rebecca Ferguson (38) und Tim Roth (63) ergänzen den Cast. Ersterer – bekannt aus Filmen wie "Saltburn" und "The Banshees of Inisherin" – wurde kürzlich als Neuzugang angekündigt, hält aber Details zu seiner Rolle noch geheim. Netflix bestätigte im Juni die Produktion des Films und teilte ein Foto des Drehbuchs. Cillian äußerte sich gegenüber Deadline: "Es scheint, als wäre Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir [...] Dieser Film ist für die Fans."

Die Serie Peaky Blinders startete 2013 und eroberte mit ihrer packenden Handlung und dem hochkarätigen Cast eine riesige Fangemeinde – sowohl in Großbritannien als auch weltweit. Neben Cillian glänzen auch Stars wie Tom Hardy (47) in den bisherigen sechs Staffeln. Die Serie basiert auf einer echten Gang aus Birmingham, die im frühen 20. Jahrhundert agierte. Privat ist Cillian Murphy eher zurückhaltend. Abseits des Rampenlichts führt er mit seiner Frau und seinen Kindern ein ruhiges Leben – das genaue Gegenteil seines furchtlosen Serien-Ichs, Tommy Shelby.

Anzeige Anzeige

Netflix / ROBERT VIGLASKY PHOTOGRAPHY Barry Keoghan im "Peaky Blinders"-Film

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

Anzeige Anzeige