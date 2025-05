Das sind gerade die beliebtesten Shows und Filme auf Netflix

In der vergangenen Woche haben gleich mehrere vielversprechende Neuzugänge auf Netflix die Top 10 der beliebtesten Filme und Serien gestürmt: An zweiter Stelle der Filmcharts rangiert derzeit der packende Thriller "Havoc" mit Tom Hardy (47) und Justin Cornwell (36), während die dramatische Science-Fiction-Serie "Eternauta", die von einem tödlichen Schneefall in Buenos Aires erzählt, die Serien-Spitze erobert. Die von Netflix für den Zeitraum 26. April bis 2. Mai veröffentlichten Ranglisten liefern spannende Einblicke in die Streamingzeit der deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Besondere Aufmerksamkeit genießt derzeit der Thriller "Havoc": Tom Hardy brilliert als Cop Walker, der nach einem missglückten Drogendeal einer politischen Verschwörung auf die Spur kommt und dabei versucht, den jungen Charlie Beaumont (Justin Cornwell) zu retten. Doch auch im Serienbereich sorgt "Eternauta" derzeit für Gesprächsstoff: In der argentinischen Produktion erlebt Ricardo Darín, wie Buenos Aires mitten im Sommer von einem tödlichen Schneefall heimgesucht wird – und sich hinter der vermeintlichen Wetterkatastrophe eine außerirdische Invasion verbirgt. Daneben mischen Filmhits wie "Bullet Train Explosion" und das skurrile "Guglhupfgeschwader" die Charts auf, während der Serien-Hit "You" mit einer brandneuen Staffel seine treue Fangemeinde weiterhin fesselt.

Viele der aktuellen Netflix-Hits überzeugen nicht nur mit atemberaubender Action und dramatischen Wendungen, sondern auch mit Weltstars, die für ihre Vielseitigkeit gefeiert werden. Tom Hardy hat sich spätestens seit "Venom" und seinen Auftritten in Christopher Nolans Blockbustern Kultstatus erarbeitet – in "Havoc" zieht seine mitreißende Performance erneut alle Blicke auf sich. Ebenso feiert Ricardo Darín, einer der renommiertesten Schauspieler Südamerikas, mit "Eternauta" einen neuen globalen Erfolg: Seine emotionalen, oft verletzlichen Figuren berühren Zuschauer weltweit. Hinter den aktuellen Streaming-Trends steckt also nicht nur erstklassige Unterhaltung, sondern auch geballte Starpower und faszinierende Persönlichkeiten.

Getty Images Justin Cornwell bei der "Jezebel"-Premiere in L.A. in Beverly Hills im Januar 2020

Getty Images Tom Hardy im Oktober 2024

